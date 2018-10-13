أسبوع الخسائر القياسية فى أسواق العالم





إعداد - خالد بدر الدينشهدت الأسواق العالمية خسائر قياسية خلال الأسبوع الماضي، إثر التوترات الناتجة عن الحرب التجارية المشتعلة بين أمريكا والصين، كما قادت كل من مصر والسعودية خسائر البورصات العربية.وتراجعت أسعار أسهم حوالى 380 من الشركات المدرجة على مؤشر 500 S&P خلال الأسبوع الماضى بنسبة 10%، أو أكثر من أعلى مستوى انخفاض خلال 52 أسبوعًا ماضية ومنها 164 كيانًا هبطت أسعار أسهمها 20 % أو أكثر.يأتى ذلك فى الوقت الذى هوت فيه أسعار أسهم 76% من الشركات الأمريكية الكبرى المدرجة على ستاندرد آند بورز 500 S&P خلال الأسبوع الماضى مع هبوطه بأكثر من 4.1% ليسجل أسوأ أسبوع منذ 23 مارس الماضى، كما خسر المؤشر حوالى 7% منذ ارتفاعه إلى مستوى قياسى 20 سبتمبر الماضى.وذكرت وكالة رويترز أن الشركات الأمريكية من الصناعية إلى التكنولوجية ومن السلع الاستهلاكية إلى الرعاية الصحية تعرضت لخسائر متتالية فى ست من الجلسات السبع الماضية مع إقبال المستثمرين من صائدي الصفقات على الشراء قبيل انطلاق موسم أرباح الشركات واستمرار المخاوف من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين لدرجة أن المؤشرات الثلاثة سجلت أكبر أسبوع من الخسائر منذ حوالى سبعة شهور مع هبوط داو جونز للشركات الصناعية أكثر من 4.2% وستاندرد آند بورز 4.1% وناسداك الذى تغلب عليه شركات التكنولوجيا بحوالى 3.7 %.وأدت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى هبوط مؤشر شنغهاى المركب لكبرى الشركات الصينية أكثر من 7.6% خلال الأسبوع الماضى فى أكبر خسارة أسبوعية منذ حوالى تسعة شهور، وليسجل أسوأ أداء بين 94 مؤشرًا تتبعها وكالة بلومبرج فى البورصات على مستوى العالم.وهوى أيضًا مؤشر ستوكس 600 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية بأكثر من 4.8 % خلال الأسبوع الماضى فى أكبر خسارة أسبوعية منذ هبوطه بحوالى 5.1 % في فبراير الماضي عندما تسبب ذعر مفاجئ من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة في تصحيح نزولي للأسواق العالمية.ولم تتمكن الأسهم الأوروبية من التعافي فى آخر جلسة لتختتم أسوأ أسبوع لها منذ فبراير الماضي مع تضرر أسواق الأسهم حول العالم من موجة مبيعات جديدة وسط مخاوف بشأن الحمائية التجارية والتوترات بين واشنطن وبكين وزيادات سريعة في أسعار الفائدة الأمريكية.كما هبط مؤشر نيكي القياسي لأسهم كبرى الشركات اليابانية بأكثر من 9 % خلال الأسبوع الماضى بعد أن خسر الخميس أكثر من 3.9% فى أكبر هبوط يومي منذ حوالي 7 أشهر ليسجل أدنى مستوى منذ 10 سبتمبر، ويرجع هبوط مؤشر نيكي لأدنى مستوى منذ شهر وتكبد أكبر هبوط يومي منذ مارس الماضى بسبب عمليات بيع للأسهم العالمية .وشهدت مؤشرات البورصات العربية أيضا خسائر خلال تداولات الأسبوع الماضي بقيادة مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية الذى تكبد أكبر انخفاض بنسبة تصل إلى 5.84% وبعده المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالنسبة نفسها تقريبًا ثم مؤشرا بورصتي دبي وأبو ظبي بنسبة 1.3 % و0.4 % على التوالي بينما تراجع مؤشرا بورصتي الكويت والبحرين بحوالى 0.89 % و0.67%، وانخفض مؤشر بورصة مسقط أكثر من 0.8 % وذلك بسبب التقلبات الحادة والشكوك التي تعترى الاقتصاد العالمي بمؤشراته الرئيسة، سواء كانت مرتبطة بالارتفاع المستمر فى أسعار الفائدة أو برامج التوسع النقدى.وتراجعت أسعار عقود خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في ديسمبر بأكثر من 4.4 % خلال الأسبوع الماضى لتنزل إلى حوالى 80.4 دولار للبرميل فى أول هبوط أسبوعي منذ 5 أسابيع، وانخفضت أيضا أسعار عقود الخام الأمريكي بأكثر من 4 % لتهبط إلى حوالى 71.3 دولار للبرميل فى أول خسارة منذ بداية سبتمبر الماضى .