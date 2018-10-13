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نقل وملاحة
النقل: بدء تسيير قطار للبضائع من ميناء الدخيلة للسد العالي
السبت 13 أكتوبر 2018 07:33 م
قطار البضائع
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أعلن المهندس، أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بدء تسيير رحلات لنقل الحاويات عبر قطارات البضاعة من ميناء الدخيلة بالإسكندرية إلى السد العالى بأسوان.
وأكد رئيس الهيئة، أنه ضمن خطة الهيئة للعمل على تعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية خلال المرحله المقبله لتنمية ايرادات الهيئة، استكمالا للنشاط المتزايد الذي شهدته السكة الحديد مؤخرا في مجال نقل الحاويات.
وأضاف رئيس الهيئة، أن المستهدف التوسع في فتح محطات تبادلية جديدة؛ لاستقبال ونقل الحاويات مابين الموانئ البحرية والمناطق الصناعية غير المتصلة بالسكة الحديدية.
وأوضح أن الهيئة سبق لها النقل من الموانئ، إلى محطات حلوان والسادس من أكتوبر وأسوان على التوالي.
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