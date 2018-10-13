مفاجأة.. صلاح اشتكى من الإصابة قبل لقاء سوازيلاند

محمد صلاح برفقة طبيب المنتخب المصري

على المصرى



فجر الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن الإصابة التى تعرض لها محمد صلاح مهاجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى، والتى خرج على أثرها من لقاء سوازيلاند، مساء أمس الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقة "الكاميرون 2019".



وقال أبو العلا، إن صلاح اشتكى من الإصابة في العضلة الضامة، قبل بداية المباراة بدقيقتين، وأخبرت الجهاز الفنى بقيادة المكسيكيى خافييبر أجيرى، بالأمر، ولكنه لم يستطع تغييره، مؤكدا أن اللاعب لن يغيب لفترة طويلة.



وأوضح طبيب المنتخب، أنه تواصل مع نظيره في ليفربول، لإخطاره بحالة صلاح، بعدما استبعده أجيري، من رحلة الفراعنة إلى سوازيلاند، وسيعود إلى إنجلترا لاستكمال علاجه برفقة الجهاز الطبى لفريقه.



وعلى صعيد الإصابات التى اشتكى منها عدد من لاعبى المنتخب، خلال مباراة الأمس، أختتم طبيب المنتخب تصريحاته، قائلا إن محمد النني، اشتكى من الإصابة أيضًا عقب المباراة، لكن حالته تتحسن، ومن الوارد لحاقه بلقاء الجولة الرابعة للتصفيات، أمام سوازيلاند، الثلاثاء المقبل، ونفس الأمر ينطبق على عمرو طارق.