EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
مفاجأة.. صلاح اشتكى من الإصابة قبل لقاء سوازيلاند
السبت 13 أكتوبر 2018 07:29 م
محمد صلاح برفقة طبيب المنتخب المصري
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
صلاح ينشر صورة من مباراة سوازيلاند ثم يحذفها.. تعرف على السبب
صلاح يعود لليفربول بعد تأكد غيابه عن مباراة سوازيلاند الثانية
رغم خطأ الشناوي الساذج.. مصر تكرم ضيافة سوازيلاند برباعية
محمد صلاح قبيل مباراة سوازيلاند: مستعدون
أجيري يرفض الثقة قبل مواجهتي سوازيلاند.. والمحمدي يطالب بمساندة صلاح
محمد صلاح برفقة طبيب المنتخب المصري
على المصرى
فجر الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن الإصابة التى تعرض لها محمد صلاح مهاجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى، والتى خرج على أثرها من لقاء سوازيلاند، مساء أمس الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقة "الكاميرون 2019".
وقال أبو العلا، إن صلاح اشتكى من الإصابة في العضلة الضامة، قبل بداية المباراة بدقيقتين، وأخبرت الجهاز الفنى بقيادة المكسيكيى خافييبر أجيرى، بالأمر، ولكنه لم يستطع تغييره، مؤكدا أن اللاعب لن يغيب لفترة طويلة.
وأوضح طبيب المنتخب، أنه تواصل مع نظيره في ليفربول، لإخطاره بحالة صلاح، بعدما استبعده أجيري، من رحلة الفراعنة إلى سوازيلاند، وسيعود إلى إنجلترا لاستكمال علاجه برفقة الجهاز الطبى لفريقه.
وعلى صعيد الإصابات التى اشتكى منها عدد من لاعبى المنتخب، خلال مباراة الأمس، أختتم طبيب المنتخب تصريحاته، قائلا إن محمد النني، اشتكى من الإصابة أيضًا عقب المباراة، لكن حالته تتحسن، ومن الوارد لحاقه بلقاء الجولة الرابعة للتصفيات، أمام سوازيلاند، الثلاثاء المقبل، ونفس الأمر ينطبق على عمرو طارق.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا