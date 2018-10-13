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منظومة التعليم وغلق المقاهى مبكرا أهم فقرات توك شو الليلة
السبت 13 أكتوبر 2018 07:24 م
وائل الإبراشي
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الإبراشي
الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق فى" 90 دقيقة "على المحور
رحاب صبحى :
يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج" 90 دقيقة " بقناة المحور فى الثامنة مساءً ،الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق فى لقاء خاص .
ويكشف نصار عن آراءه فى منظومة التعليم الجديدة ؟ كيف يقيم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ؟ماذا ينقص التعليم فى مصر ؟ هل تسير مصر على الطريق الصحيح لإصلاح التعليم .
كما يكشف أيضا أسباب عدم ترشحه لفترة أخري لرئاسة جامعة القاهرة وعلاقته بأعضاء هيئة التدريس وكيف اصبحت جامعة القاهرة الآن؟ وماذا ينقص التعليم الجامعى فى مصر؟ ولماذا البحث العلمى فى مصر يحتل مراكز متأخرة عالميا؟.
ويروى كذلك أسرار وحكاياته مع العلم والسياسة والقانون والحياة الأسرية والزوجية وكيف كانت علاقته بتلاميذه وأساتذته؟
مطالب البرلمانيين داخل مجلس النواب بغلق المقاهى بعد منتصف الليل على موضوع " كل يوم"
ينطلق أولى حلقات برنامج "كل يوم" فى التاسعة مساءً على قناة ON E، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، والإعلامية خلود زهران.
ويفتح الاعلامى وائل الابراشى فى أولى حلقات البرنامج مطالب بعض البرلمانيين داخل اروقة مجلس النواب بغلق المقاهى بعد منتص الليل .
"هو ده " يناقش خطف سيدة من كفر صقر لطفل بالزقازيق على المحور
يقدم الاعلامى طارق علام فى برنامجه "هو ده" اليوم على قناة المحور، فى الحادية عشر مساءً ، والذى سيقدم خلاله قضية خطف سيدة من كفر صقر لطفل بالزقازيق، وقد تم اكتشاف هذه الجريمة منذ عامين تقريباً، والمفاجأة أن الطفل يرغب فى البقاء مع السيدة التى خطفته، كما سيعرض خلال الحلقة حكم المحكمة، والذى سوف يفاجئ المشاهدين من خلاله.
عكاشة يناقش الشأن المحلى والعربى والإقليمى والدولى فى " مصر اليوم " على الحياة
يناقش الإعلامى توفيق عكاشة فى برنامجه " مصر اليوم " فى الثامنة مساء على قناة الحياة، ملفات مهمة تتعلق بالشأن المحلى والعربى والإقليمى والدولى على رأسها كشف المؤامرات والمخاطر على مصر.
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