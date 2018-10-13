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سيــارات
جراف| تطور مبيعات فيات خلال 8 أشهر
السبت 13 أكتوبر 2018 08:42 م
فيات تيبو
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جراف| تطور مبيعات فيات خلال 8 أشهر
فيات تيبو
أحمد عوض
قفزت مبيعات فيات بنسبة 234% لتصل إلى 1985 سيارة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مقابل 594 وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وشهدت مبيعات فيات "تيبو" ارتفاعًا بنسبة 247% مسجلة 1879 سيارة مقابل 541 وحدة سابقًا، فى حين سجلت مبيعات فيات بانتو نحو 63 مركبة، وبلغت مبيعات X500 نحو 32 سيارة.
وتتبعت "المال" أداء العلامة الايطالية منذ مطلع 2018 حتى نهاية أغسطس الماضي؛ إذ سجلت مبيعات فيات نحو 237 وحدة خلال يناير الماضي، فى حين شهد أداؤها تراجعًا طفيفًا بواقع 4 سيارات لتصل إلى 233 مركبة خلال فبراير السابق.
وتراجعت مبيعات فيات بنسبة 3.8% لتصل إلى 224 سيارة فى مارس، ولتواصل أداءها السيئ بنسبة 1.3% لتسجل بيع 221 وحدة خلال أبريل الماضي.
وفى مايو الماضي شهدت مبيعات فيات ارتفاعًا بنسبة 8.6% لتصل إلى 240 سيارة، وواصل أداؤها النمو بعد تمكنها من بيع 282 مركبة فى يوليو، فى حين قفزت مبيعاتها لأعلى مستوياتها مسجلة بيع 309 وحدات خلال أغسطس الماضي.
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