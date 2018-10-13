البيئة تحبط محاولة استغلال 7 صقور فى عملية صيد جائرة

ضبط 7 صقور نادرة قبل عملية صيد جائرة



المال- خاص



نجح فريق محمية أشتوم الجميل بقطاع حماية الطبيعة فى ضبط عدد 7 صقور من أنواع الصقر الحر lanner falcon والعوسق kestrel ومرزة المستنقعات marsh harrier كانت ستستخدم فى صيد الصقور من نوع شاهين داخل محمية أشتوم الجميل بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات المعنية بالحفاظ على الحياة البرية .



وأوضح بيان وزارة البيئة أن هذا الخطوة ضمن "محاربة الصيد الجائر للحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البري



وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بيقظة الباحثين بالمحمية و دورهم فى حماية التنوع البيولوجي والحفاظ علي المحمية



وأوضحت أن المنطقة التى تم ضبط الصيادين بها لم تكن مكان لصيد الصقور وهذا يدل على أن الصيادين يبحثون عن أماكن جديدة للصيد خارج الأماكن المراقبة إلا أن يقظة القائمين على المحمية منعت التعدى على الحياة البرية .



وأكد الدكتور خالد علام رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين كما تم معاينة الصقور المضبوطة والتأكد من سلامتهم و قدرتهم على مواصلة الحياة فى بيئتهم الطبيعية وإعادة اطلاقهم الى الطبيعة مرة اخرى