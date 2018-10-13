مدير العلامة التجارية لـinfinix: نلتزم ببناء تكنولوجيا متطورة وتصميم أنيق





شهد مجمع الإبداع التكنولوجي بمدينة برج العرب مؤتمرا صحفيا علي هامش إطلاق بطولة "مصر المفتوحة للروبوت" المقامة تحت رعاية وزارة الاتصالات والمؤهلة للبطولة العربية للروبوت.شارك في المؤتمر ممثلو شركه انفينكس "هنرى بارك" مدير العلامة التجارية لانفينكس مصر، و"أيف" و"فرح" إضافة إلى المهندس محمد ابا يزيد المدير التنفيذي لمجمع برج العرب للابداع، والمهندس أيمن القباني نائب رئيس الجمعيه العربيه للروبوت، والمهندس اسماعيل ياسين رئيس الجمعيه العربيه للروبوت، وعدد كبير من مراسلي الصحف والفضائيات.و خلال المؤتمر أكد هنري بارك، مدير العلامة التجارية لإنفينيكس مصر ، "إن انفينيكس هي علامة ذكية متميزة من Transsion holdings المصممة للأجيال الشابة التي ترغب في عيش أسلوب حياة ذكي حيث تم إطلاقها في عام 2013 ، تلتزم Infinix ببناء تكنولوجيا متطورة وتصميم ديناميكي أنيق أجهزة متنقلة لخلق تجارب حياة ذكية تركز على العالم ، تم تصميم الأجهزة الذكية من Infinix خصيصًا للشباب الذين يرغبون في التميز والتواصل مع العالم تماما مثل هذه الروح الرئيسية لمسابقة روبو هذه ، مشيرا نحن نهتم بمستقبل الشباب ومطالبهم ، أتمنى لجميع دوام التوفيق.