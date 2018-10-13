تعرف علي حجم إنتاج الأسماك من بحيرات الزراعة سنويا

أسماك غليون

الصاوي أحمد



كشف الدكتور محمود سالم، مدير إدارة المرابي والبحيرات في هيئة الثروة السمكية التابع وزارة الزراعة، أن إنتاج البحيرات الـ3 التابعة لوزارة الزراعة يبلغ 3000 طن سنويا الآن.



وتمتلك "الوزارة " 3 بحيرات في الدقهلية "الزاوية " وهي البحيرة الأكبر و"برسيق " في البحيرة و"المنزلة " بكفر الشيخ، ويبلغ الأنتاج نحو 1000 طن سمكي من كل واحدة تستهدف وزارة الزراعة خلال الأعوام الـ3 القادمة النهوض بخطة الأنتاج السمكي لزيادة تلك الانتاجية لـ4 الآف طن سنويا .



وأوضح مدير إدارة المرابي والبحيرات أن إنتاج مصر بالكامل بلغ 1.8 مليون طن ويشمل المصائد البحرية والنيلية فضلا عن الأستزراع السمكي البحري والنيلي الذي يستحوذ علي 80 % من الناتج السمكي في مصر كما يوجد خطة لوصول الانتاجية لـ2.3 مليون طن في 2020 .



يذكر أن مصر تستورد 350 ألف طن سنويا من الأسماك المجمدة أبرزها أصناف المكاريل والرنجا والسردين.



وقال الدكتور محمد فتحي عثمان، رئيس هيئة الثروة السمكية السابق لـ"المال"، إن هناك خطة لزيادة أنتاج مصر من الأسماك تعتمد علي 3 محاور هي التوسع عبر المشروعات الجديدة مثل مشروعات القناة الجديدة وبركة غليون والمحور الثاني تنمية المصائد الطبيعية في نهر النيل والبحيرات الـ11 التي تنتشر عبر المحافظات من خلال تنمية الزريعة وطرحها في المسطحات المائية العذبة والمالحة والمحور الأخير يشمل حملات التطهير والتهيئة التي قامت بها الهيئة في بحيرة المنزلة وكذلك تطهير بحيرة قارون من الطفيليات الضارة بالسمك والقاء زريعة الجمبري بدلا من البوري والبلطي .



ولفت "عثمان " الذي يشغل عضوية لجنة تنمية البحيرات الشمالية ،أن وزارة الزراعة تتخذ إجراءات كثيرة لحماية قطاع الثروة السمكية في مصر عبر قرارات منع الصيد الجائر وفترات الراحة البيولوجية التي يحظر خلالها الصيد في بعض المناطق خاصة في البحر الأحمر لحماية الثروة السمكية من الأستنزاف ويتوقف الصيد في بداية فصل الصيف ويتم السماح به في منتصف وبدايات اكتوبر من كل عام .



وأوضح "عثمان "الأسباب الرئيسية لوقف توريد الأسماك لصالح الشركة المصرية لتسويق الأسماك وهي إرتفاع تكاليف العلف ،ورغبة "التموين " في شراء صنف البوري 1 وبلطي1 فقط دون باقي الأصناف الأقل جودة وهو ما يعرض هيئة الثروة السمكية لخسائر وأخيرا إرتفاع أسعار تجهيز الأحواض وتتمثل في تجهيز وتجديد المياه وتكاليف إنتاج الزريعة .

وأوضح "عثمان " أن هناك عدة تحديات تواجه وزارة الزراعة حاليا هي تحمل تكاليف كبيرة لأنتاج الأسماك من إرتفاع سعر طن علف السمك لـ9 الاف جنيه حاليا بدلا من 8 الاف جنيه قبل أيام فضلا عن إرتفاع تكاليف إنتاج الزريعة .