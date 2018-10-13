التجاري الدولي – مصر..أفضل بنك في الأسواق الناشئة خلال 2018





المال- خاصحصل البنك التجاري الدولي – مصر، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، على جائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعام 2018 من جلوبال فاينانسووفق بيان البنك، يعد التجاري الدولي- مصر أول بنك في مصر والشرق الأوسط يتم اختياره لتلك الجائزة المرموقة.تعد تلك الجائزة هي الثانية التي يفوز بها البنك خلال عامين متتالين، حيث حصل البنك على نفس فئة الجائزة لأفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم من مؤسسة يورومني عام 2017.وأعلنت جلوبال فاينانس عن الفائزين بجوائزها السنوية العالمية خلال حفل خاص أقيم في بالي-إندونيسيا على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وذلك اليوم السبت.أوضحت جلوبال فاينانس أن اختيار البنك التجاري الدولي – مصر للفوز بتلك الجائزة جاء تقديرًا لالتزامه بالمعايير العالمية ومن أهمها قوة الأداء المالي والإداري للبنك ومكانته الرائدة بالقطاع المصرفي.وأشارت جلوبال فاينانس، إلى أن نتائج الاختيارات جاءت طبقًا للدراسات والتحليلات والمشاورات من جانب نخبة من أبرز المديرين التنفيذيين والمحللين الماليين وخبراء القطاع المصرفي حول العالم.نجح البنك التجاري الدولي خلال السنوات الماضية في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى مساعدة العملاء في تجاوز التحولات الجذرية التي طرأت على السوق المصري، بعد ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية ووصول أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، علاوة على تحرير سعر صرف الجنيه المصري.كما وضع البنك على رأس أولوياته توظيف الحلول التكنولوجية الابتكارية لتحقيق الشمول المالي في مصر، وتعزيز مكانة القطاع المصرفي المصري وتقديم أفضل مستوى لخدمة العملاء، وهو ما سينعكس في تحقيق نتائج قوية ومستدامة.من جانبه، قال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي، إن "الفوز بفئة جائزة أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي تعد شهادة عالمية تؤكد على تميز الخبرات والكفاءات بالقطاع المصرفي المصري وتبرهن على قدرة المؤسسات المصرية المنافسة على نطاق الأسواق العالمية".وأضاف عز العرب:"استطاع البنك التجاري الدولي من خلال جهود والتزام آلاف الموظفين تطبيق المعايير العالمية من أجل دعم العملاء من كافة القطاعات ومساعدة كبري الشركات المصرية على إنجاز خططها التنموية ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومي.""تلك الجهود التي يبذلها موظفو البنك نجحت في خلق وتعظيم القيمة المضافة لكافة الأطراف ذات العلاقة استنادًا إلى قدرتنا على العمل في بيئة دائمة التطور ودمج الحلول الابتكارية وأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المصرفية بجميع العمليات التشغيلية للبنك، يتحدث عزب العرب.أما جوزيف دي جيارابوتو، الناشر ومدير التحرير بجلوبال فاينانس، قال : "الجوائز تُمنح للمؤسسات المالية القادرة على تحقيق المعادلة الصعبة التي تجمع ما بين تقديم أفضل الخدمات والمنتجات الابتكارية والاستمرارية في تقديم تلك الخدمات للعملاء في سوق يشهد العديد من التحولات الجذرية المتسارعة".وأضاف جوزيف أن البنك التجاري الدولي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك من خلال تمويل العديد من المشروعات القومية الكبرى خلال عام 2017، بما في ذلك قرضين مشتركين لتمويل عمليات تطوير الشبكة القومية للكهرباء، وذلك انطلاقًا من المسئولية التي تقع على عاتقه كأكبر بنك قطاع خاص في السوق المصري."وتابع: "البنك التجاري الدولي قد ركز خلال الفترة الماضية على الاستثمار في التكنولوجيا عبر إطلاق مبادرات التحول الرقمي واستخدام تحليلات البيانات فضلًا عن إعادة ترتيب المنتجات والخدمات المقدمة بما يلائم احتياجات وطبيعية القطاعات التشغيلية الرئيسية، بهدف تحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تركز على الارتقاء المستمر بمعايير وجودة الخدمة المقدمة للعملاء".وقد أثمر ذلك عن ارتفاع قيمة المدفوعات باستخدام تطبيق المحفظة الذكية Smart Wallet CIB بنسبة 184% خلال العام الماضي، وهو تطبيق استحدثه البنك التجاري الدولي لخدمة جميع شرائح المستهلكين دون الحاجة لوجود حساب مصرفي. علاوة على ذلك يقوم البنك بتقديم خدماته المصرفية لآلاف الشركات، والتي تشمل القروض والتمويلات التجارية وإدارة الأصول النقدية فضلا عن الحلول المصرفية الإلكترونية المتعددة لمساعدتهم على تنمية وإدارة أعمالهم بكفاءة."- البنك التجاري الدولي أول مؤسسة بمنطقة الشرق الأوسط تُقدم كدراسة نموذجية ضمن مناهج كلية لندن للأعمال، حيث تم إدراجها وضمها إلى مناهج معهد القيادة التابع لكلية لندن للأعمال، والتي تعد واحدة من أفضل خمس كليات لإدارة الأعمال على مستوى العالم.- البنك التجاري الدولي ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الوطن العربي ويتصدر الشركات المصرية المدرجة بالقائمة- البنك التجاري الدولي يشارك في إعداد المبادئ المصرفية للمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتعد تلك المبادئ هي الأولى التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN Sustainable Development Goals) وكذلك اتفاقية باريس للمناخ والتي سيتم إعدادها لتقود القطاع المصرفي نحو العمليات اليومية المستدامة.- حقق البنك خلال النصف الأول من العام 2018 أرباحًا بلغت 4.42 مليار جنيه بزيادة قدرها 24٪ عن النصف الأول من عام 2017.بعض جوائز التجاري الدولي خلال عام 2018- التميز في قطاع البنك الرقمي في مصر - جلوبال فاينانس​- أفضل إدارة للنقد ​عبر الانترنت ​- جلوبال فاينانس- أفضل خدمات التمويل التجاري في مصر - جلوبال فاينانس​- أفضل خدمات عبر الموقع الإلكتروني في مصر - جلوبال فاينانس- أفضل بنك في أمن المعلومات وإدارة عمليات الاحتيال ​في مصر - جلوبال فاينانس​- أفضل خدمات صرف العملات الأجنبية في شمال افريقيا - ايميا فاينانس- أفضل خدمات المدفوعات بشمال افريقيا ​– ايميا فاينانس- أفضل ممول للنقد الأجنبي في مصر - جلو