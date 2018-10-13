جهاز المنتخب لن يضم بديلا لصلاح





على المصرىأكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، استقر على عدم ضم أي لاعب، بدلا من المحترف الدولي المصري محمد صلاح، استعدادا لمباراة سوازيلاند المقبلة.وقال رمزي، إن أجيري قرر الاكتفاء بمجموعة اللاعبين التي يملكها، ولن يضم أي لاعب جديد إلى معسكر المنتخب المصري، سوازيلاند، الذي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2019".وكان أجيري سمح لصلاح بالعودة إلى إنجلترا، بعدما أثبتت الفحوص الطبية أنه لن يستطيع اللحاق بالمباراة، بعدما أصيب فى لقاء الجولة الثالثة، أمس الجمعة، التى أقيمت على ستاد السلام، والتى حسمها أحفاد الفراعنة 4-1.