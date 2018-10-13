مميش يكرم 283 متفوقا من أبناء هية القناة

جانب من حفل التكريم

نادية سلام



كرّم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، 283 من المتفوقين علمياً بمحافظات قناة السويس من الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا وحتى شهادة التعليم الأساسي .



وأكد مميش خلال الإحتفالية التي أقيمت اليوم بنادي شاطيء قناة السويس بالإسماعيلية أن التكريم يعد تقليداً سنوياً تقوم به إدارة القناة لتشجيع المتفوقين علمياً والمتميزين من العاملين بهيئة قناة السويس وأبناءهم.



وقال إن إدارة القناة تضع نصب أعينها تطوير المهارات البشرية لدى العاملين لديها وتشجيعهم على تحقيق التميز العلمي.



وحضر الاحتفالية الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة القناة، والدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، وأشرف عمارة عضو مجلس النواب وأعضاء مجلس ادارة هيئة قناة السويس.

