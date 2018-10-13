الثقافة تحقق في تشويه تمثال الفلاحة المصرية

تمثال الفلاحة المصرية

المال - خاص



شكلت الدكتورة، إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، لجنه فنية لمعاينة وبحث أسباب تشوه تمثال الفلاحه المصرية للمثال الراحل فتحي محمود، أمام قاعة الصوت والضوء بشارع الهرم.



وقررت عبد الدايم وفق بيان وزارة الثقافة اليوم السبت، بدء العمل لعودة التمثال إلي أصله ورونقه وذلك اعتبارا من صباح غد الأحد.



وأكدت عبد الدايم على قرار رئيس الوزراء بالاستعانة بوزارة الثقافة بوضع الرؤية المعمارية لتطوير الميادين المختلفة بهدف البدء فى تغيير الصورة البصرية للفراغات العامة على مستوى الجمهورية.



وشددت وزير الثقافة على ضرورة التزام كافة الجهات بقرار رئيس مجلس الوزارء الذيى يلزم جميع الاجهزة والجهات المحلية بمراجعة وزارة الثقافة في أعمال تجميل الميادين.



وأرجعت أهمية هذه الخطوة حفاظاً الذوق العام من خلال العمل عبر المؤسسات الرسمية المتخصصة فى وضع تصورات لتطوير الميادين والحدائق من الناحية الجمالية والحضارية وهى قطاع الفنون التشكيلية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.