عضو غرفة الإسكندرية: مستخلصو الجمارك يطالبون بإعادة الدورات التدريبية

السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك



معتز محمود



طالب محمد حفني، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الاسكندرية، رئيس لجنة التجارة الداخلية بجمعية رجال أعمال الاسكندرية، بعودة دورات المستخلصين المتوقفة منذ 8 سنوات.



وأضاف خلال الندوة التى نظمتها جمعية رجال أعمال الاسكندرية بحضور رئيس مصلحة الجمارك وقيادات المصلحة وعدد من أعضاء الجمعية أن "المستخلصين طالبونى بطرح هذا الموضوع عند لقائى رئيس المصلحة".



واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الاسكندرية أن البضاعة المرفوضة من الجمارك مسؤلية جهات مختلفة.



بدوره، أكد السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أنه لا مانع من إعادة دورات المستخلصين بعد تقديم طلب وتوفير الأعداد، لافتا إلى أن المعهد الثقافى موجود.



وأكد نجم أن تسهيل التجارة يؤثر على الا|تصاد القومى ويساعد على تشغيل المواطنين والقضاء على البطالة وتوفير العملات الأجنبية لتوفير احتياطى نقدي، مضياف أن التشغيل يؤدى إلى دفع ضرائب تعوض الحصيلة الضريبية.