افريقية البرلمان تناقش العلاقات يين مصر ونيجيريا غدا

طارق رضوان

ياسمين فواز



تعقد لجنة الشئون الافريقية برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، غدا الأحد، اجتماعين لمناقشة العلاقات الاقتصادية بين مصر ونيجيريا.



وكشف رضوان أن اللقاء الأول غدا مع السفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وسفير مصر السابق لدي جمهورية السودان غدا، مضيفا أن اللقاء الثاني مع السفير عبد القادر دنداتى سفير نيجيريا لدي مصر وذلك للتشاور بشأن العلاقات الدبلوماسية والبرلمانية وكذلك الاقتصادية بين البلدين وايضا لإعداد زيارة برلمانية لدولة نيجيريا.

