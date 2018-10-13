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استثمار
الجمارك : تطوير 19 مركز لوجيستى وصولا للنافذة الواحدة
السبت 13 أكتوبر 2018 05:21 م
السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
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السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
معتز محمود
قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إنه سيتم تطوير 19 مركز لوجيستي، وذلك وصولا للنافذة الواحدة.
وأضاف خلال الندوة التى نظمتها جمعية رجال أعمال الاسكندرية بحضور نجم وقيادات المصلحة وعدد من أعضاء الجمعية وممثلى الشركات أنه سيتم البدء بالمنطقة اللوجيستية بمطار القاهرة، ويتبعها بورسعيد ثم جمرك دمياط.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن بعض القيادات تم تغيرها لعدم قدرتها على اتخاذ القرار، لافتا إلى أن استمرار البضائع بالمنافذ يؤدى إلى سداد أرضيات عليها.
وتابع: يجب أن تعاون مع بعض لمساعدة نفسنا، نحن نسعى لتجميع الشركات الملتزمة حتى لا تكون عبئ علينا ويكون لها معاملة خاصة، حتى يتم النظر للشركات غير المنضبطة.
وكشف نجم عن أنه مؤخرا تم تعيين رئيس للإدارة المركزية للمشغل الاقتصادى.
مصلحة الجمارك
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