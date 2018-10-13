طرازات فورد

شريف عيسى



تراجعت مبيعات فورد في الصين بنسبة 43٪ في شهر سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الأمر الذى يشير إلى حالة تباطؤ المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم.



وأظهر تقرير نشره موقع CNBC أن هذا هو الشهر الثالث على التوالي من انخفاض مبيعات السيارات في الصين، الأمر الذى أثر بالسلب على ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة.



ويأتى التراجع نتيجة الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين ، على الرغم من حقيقة أن فورد تبيع السيارات في الصين من خلال شراكة مع شركات محلية.



وإنخفضت أسهم شركة فورد بنحو 30% منذ بداية العام. سجل السهم أدنى مستوى في 52 أسبوعًا عند 8.57 دولارًا في تعاملات يوم الجمعة.



وقال مايكل دن، رئيس شركة زوزو غو، وهي شركة استشارات استثمارية تتبع شركات السيارات الحكومية الصينية والكهربائية، أن مبيعات السيارات انخفضت في جميع أنحاء الصين، نتيجة للتوترات الاقتصادية بين السلطات الصينية وأمريكا.



أوضح أن هذا هو أول تراجع شهده السوق منذ الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات، مؤكدًا على وجود ثلاثة عوامل رئيسية تسببت هذا الانخفاض في الطلب.



وأضاف : الأول هو فرض إجراءات صارمة على أنواع معينة من ممارسات الإقراض، وهي سمة من سمات النظام المالي الصيني الذي سمح عادة للصينيين الأقل ثراء باقتراض الأموال بأسعار أفضل مما تقدمه البنوك.



أما الثاني هو الحذر العام بين المستهلكين الصينيين الذي ظهر مؤخرا، نتيجة الأجواء الاقتصادية التى تمر بها البلاد الأمر الذى دفع الصينيون للمحافظة فى حجم الطلب بشكل استثنائى.



وتابع : وأخيرا هناك حرب تجارية مع الولايات المتحدة ، مما أدى إلى تفاقم عدم اليقين الذي يشعر به العديد من الصينيين من التباطؤ الاقتصادي العام.



وقال دن إن فورد تواجه مشاكل فريدة في الصين، حيث لم تحضر شركة تصنيع السيارات منتجات جديدة إلى السوق لأكثر من عام ، وقد سعى المستهلكون الصينيون لمركات أخرى بديلة.