أخميم الجديدة تطرح حضانة ومخبز بالمزاد العلني بنظام حق الإنتفاع

أخميم الجديدة 88

محمود زكي



قالت المهندسة يسرا علي، نائب رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، أنه جار طرح مشروعين خدمي بالمدينة بنظام حق الانتفاع بالمزاد العلني بالمدينة وذلك نهاية الشهر القادم.





وأضافت في تصريحات لـ"المال" أن المشروعين يتمثلان في مخبز آلى على مساحة 400 مترًا تقريبًا والذي يقع في منطقة الإسكان الإقتصادي، إضافة إلى حضانة على مساحة 730 متر مربع والتي تقع بمركز خدمات المجاورة السادسة بالقرب من موقع الإسكان الإجتماعي.



وأوضحت نائب رئيس جهاز المدينة أن مدة حق الانتفاع لكل مشروع 7 سنوات وتطلب كراسة الشروط بمقر الجهاز مقابل 200 جنيه غير دفع 30 ألف جنيه تأمين إبتدائي لدخول المزاد، مشيرة إلى أن المزاد يعقد يوم 29 نوفمبر القادم بمقر الجهاز.



وأضافت أن الجهاز نجح في بيع وحدتين تجارية وصيدلية الشهر الماضي، لافتة إلى أن أعلى سعر للمتر التجاري بلغ 21500 جنيه للمتر في حين سجل أقل سعر للمتر قيمة 15500 جنيه في سجل سعر المتر بالنسبة للصيدلية قيمة 20500 جنيه.



وأوضحت أن ذلك المزاد يعد هو الأول بالمدينة منذ نشأتها مشيرة إلى أن سعر بيع المتر مرضي للغاية ويرجع إلى كون المدينة بها العديد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية القوية بالإضافة إلى كونها قريبة من المدينة الأم وكذلك نهر النيل وهو ما يجعل موقعها متميز للغاية.



مدينة أخميم الجديدة هي مدينة تقع في محافظة سوهاج بمصر, وتعتبر المدينة من مدن الجيل الثالث, وتم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم (195) لعام 2000.

