ترامب عن تحرير القس برانسون: لا صفقات لاسترجاع رهائن

ترامب أردوغان تركيا

أحمد صبرى



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لايوجد أي اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا لإطلاق سراح القس أندريو برانسون، مؤكدا أنه لا يعقد الصفقات لتحرير الرهائن، على حد قوله، شاكرا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على مساعدته.



وقال ترامب فى تغريدتين له إنه سيقابل برانسون فى البيت الأبيض اليوم ومن الشرف له مقابلته حيث أنه قس مسيحى رائع بعد مروره بتجربة صعبة.



وأضاف: لابوجد اتفاق تم إبرامه لاسترجاع أندرسون من تركيا، ولا نعقد الصفقات من أجل الرهائن، تقدير الولايات المتحدة سوف يؤدى إلى علاقات جيدة وربما عظيمة بين مع تركيا.

