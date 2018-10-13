الجمارك: الحصيلة لا تعنينا بقدر جذب الاستثمارات





معتز محمودقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن الفكر فى المصلحة حاليا تم تغييره، والدليل أنه قبل إصدار أى شئ يتم طرحه على الملأ.وأضاف خلال الندوة التى تنظمها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بحضور رئيس مصلحة الجمارك وعدد من قيادات المصلحة وبعض أعضاء الجمعية، أنه لم تعد هى النظرة فى المصلحة إلى الحصيلة.ولفت إلى أن التعريفة الجمركية التى عدلت مؤخرا ستؤثر على الحصيلة؛ لكن الغرض منها جذب استثمارات ومعالجة تشوهات قائمة،وجعل التعريفة الجمركية تتوافق المتطلبات المطلوبة منا.وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن المصلحة تسعى لتتواكب مع المصالح الجمركية العالمية.وتابع: "نحن لسنا أقل من أحد ولدينا مصلحة عريقة وسيادية وبها كوادر تستطيع تحمل مسؤلية التطوير"وأوضح نجم أننا نحتاج لتطوير تشريعى لإصدار لائحة تنفيذية لقانون الجمارك.وقال: " لابد للنظر للعنصر البشرى ولدينا مشكلة عجز، وسيتم انتداب من أى مصلحة حكومية بها زيادة".