ريماكس بريمير و22 تمثلان باك أمريكا للاستثمارات العقارية بمصر





سحر نصرحصلت شركتا ريماكس بريمير و ريماكس 22 على حق تمثيل شركة باك امريكا للاستثمارات العقارية فى السوق المصرى وبدأت بطرح مشروع Universal Vue والذى تطورا باك امريكا بولاية فلوريداوأوضح جيم أونيل " الرئيس التنفيذي لـ باك اميركا "، أن مشروع Universal Vue يونيفرسال فيو يقام فى ولاية "فلوريدا" والإستثمار في المشروع يمنح حق إمتلاك الوحدات ويمنح الفرصة للحصول علي الجنسية الأمريكية .وقال أسامة الدهشورى نائب الرئيس التنفيذى لـ "باك اميركا " إن الشركة أطلقت تسويق المشروع فى السوق المصرى ودول الخليج.وأوضح أن المشروع حصل على موافقة إدارة الهجرة والجنسية الأمريكية لتقديم 79 ملف مستثمر للحصول على الجنسية الامريكية وباقي الواحدات سيتم بيعها بالتقسيط على 7 سنوات على ان يكون تسليم الوحدات الفندقية المفروشة في فبراير 2022 .وأضاف أن الوحدات تدخل ضمن البرنامج الحكومى "EB5" والذى أقره الكونجرس الأمريكى والذى يمنح الجنسية بحد أدني إستثمار 500 ألف دولار أمريكي عن طريق الاستثمار المباشر او الغير مباشر شريطة إضافة 10 وظائف جديدة للأقتصاد الأمريكي .وقال الدهشورى إن المشروع يتيح للمستثمر إلي جانب حصوله وزوجته وأولاده تحت 21 سنة علي الجنسية الأمريكية عائد إستثماري بحد ادني 7% سنوياً بعد تشغيل المشروع مع حرية بيع الوحدات بعد مرور عامين علي وصول المستثمر أمريكا وقبل حصوله على الجنسية دون التأثير علي إجراءت التأثير علي الجنسية الامريكية .وأضاف الدكتور مصطفي الكومي الرئيس التنفيذي لريماكس بريمير وريماكس 22 أنها "فرصة عظيمة لمستثمري الشرق الأوسط لوجود شركة باك اميركا في السوق المصري والخليجي".واعتبر هذا الأمر "يتيح فرصة إستثمارية متنوعة فى سوق يتميز بالثبات والامان لرؤوس الأموال ووجود علامة تجارية في حجم هيلتون لإدارة الشقق الفندقية فى مشروع يونيفرسال فيو المطل علي يونيفرسال ستديو فى مدينة اورلاندو التى تتمير بكثافة سياحية تصل إلي 50 مليون زائر سنوياً من داخل وخارج أمريكا مما يحقق اعلي عائد استثماري لمستثمرين وملاك هذه الوحدات الفندقية".لفت إلى أن الشركة تسوق الوحدات بانظمة سداد ميسرة إلا أن تقديم ملف المستثمر لإدارة الهجرة والجنسية الأمريكية يتطلب ضخ بحد أدني مبلغ 500 ألف دولار أمريكي وفقا لشروط البرنامج الحكومة الأمريكية قبل تقديم الملف .