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رياضة
يد الزمالك تطير لتونس استعدادا للبطولة الإفريقية
السبت 13 أكتوبر 2018 04:29 م
فريق كرة اليد بنادي الزمالك
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فريق كرة اليد بنادي الزمالك
على المصرى
تتجه بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك، إلى تونس مساء اليوم السبت، للدخول فى معسكر مغلق لمدة 4 أيام، استعدادا لخوض بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى، التى ستقام فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، خلال الفترة من 19 وحتى 28 من الشهر الجارى.
وأعلن باسم السبكي، المدير الفنى للفريق، القائمة التى ستشارك فى معسكر تونس والبطولة الإفريقية وتضم 18 لاعبا هم: محمد علي وهشام السبكي ومحمد علاء "لوكا" ومصطفى دونجل وأحمد الأحمر ويحيى خالد ويحيى الدرع ومصطفى السيد وأكرم يسري وعلي هشام.
وخالد وليد وكريم أيمن ومحمد محسن ومحمد رمضان "هتلر" ووسام نوار وهشام شديد وخالد وليد، المعار من هليوبوليس خلال فترة البطولة الأفريقية، ويضم الفريق ثنائى مواليد 1998، وهما حازم ممدوح وحسن أحمد، وشهدت القائمة، استبعاد كل من الحارس محمود خليل "فلفل"، وعلي حازم للإصابة.
ويتجه الزمالك من تونس، إلى كوت ديفوار، عقب نهاية معسكره، يوم الأربعاء المقبل؛ حيث يخوض أولى مبارياته بالبطولة، أمام فريق بتروسبورت من الكونغو برازافيل، يوم 20 أكتوبر الجاري.
ويقع الزمالك فى المجموعة الثانية التى تضم مولودية الجزائر، رجاء أغادير المغربي، چيه إس كي من الكونغو كينشاسا، وبتروسبورت من الكونغو برازافيل، فيما تضم الأولى أندية الأهلي ومع فونيكس الجابوني وريد ستار الإيفواري وفاب الكاميروني ويو إس إف إيه بطل بوركينا فاسو.
وأعلنت الأندية التونسية، عدم مشاركتها في النسخة الـ 40 من البطولة، نظرًا لظروف مادية، وهو ما قد يسهل مهمة الفريقين المصريين في البطولة، علما بأن الزمالك هو حامل اللقب، حيث أحرزه في تونس عقب الفوز على الترجي، في المباراة النهائية.
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