الصفوة للتنمية تبيع 3 مراحل بمشروع هاي سيتي العبور

محمود زكي





قال أحمد نبيل، مدير المبيعات والتسويق بشركة الصفوة للتنمية العمرانية، إن الشركة نجحت في بيع 3 مراحل من مشروع هاي سيتي والذي يقع في مدينة العبور.





وأضاف نبيل لـ"المال" أن المشروع يتم تنفيذه على 5 مراحل، ونجحت الشركة في بيع ثلاثة وتم فتح البيع في المرحلة الرابعة من المشروع خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هاي سيتي يقع على مساحة 151 ألف متر مربع ويقع على أعلى ربوة داخل المدينة.





وأكد أن الشركة اختارت الاستثمار في تلك المدنية لوجود نسبة فراغات ومساحات خضراء كبير بالمدينة وهو ما يميزها عن غيرها من المد.





وأوضح أن مشروع هاي سيتي يعد خطوة هامة في ركب التطوير للمدينة، لافتا إلى أن المشروع يميزه الموقع المتميز بالإضافة إلى مساحات خضراء بالموقع والموقع الخدمي والتجاري داخل المشروعوالمول التجاري يبلغ مساحته حوالي 20 ألف متر مربع.





وأكد أن إجمالي الوحدات بالمشروع تصل إلى 1000 وحدة وهو عبارة عن عمارات أرضي وأربع طوابق و مساحات 110 متر إلى 207 متر مربع مشيرًا إلى أن الشركة تقدم عدة أنظمة سداد تناسب العميل.