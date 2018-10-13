محمد سعفان وزير القوى العاملة

دعاء حسني



افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الغربية اللواء مهندس هشام السعيد، اليوم السبت، فعاليات ملتقي توظيف الشباب بالقطاع الخاص.



ويقام الملتقى بإستاد طنطا الرياضي، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.



ويوفر 9120 فرصة عمل بحد أدي للأجور 1500 للذكور والإناث في 83 شركة لمختلف المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة وبدون ، فضلا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات المختلفة، وذلك بحضور بعض أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.



** 80 % للقطاع الخاص



وقام الوزير والمحافظ بتفقد عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى، للإطمئنان على جدية الوظائف المعروضة والمرتبات ، فضلا عن التأمينات الاجتماعية والصحية والمزايا المقدمة من الشركات للشباب.



واستمع لشكاوى عدد من المواطنين ووجه بضرورة متابعة أوضاعهم وتذليل العقبات التى تحول دون حصولهم على فرصة عمل، وطلب من مدير مديرية القوي العاملة بالغربية خالد أبو بكر بقبول طلبات الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمديرية وتوفر فرص عمل لهم.



وحقق الملتقى حضورا منذ الساعات الأولى لافتتاحه ، ونوه الوزير إلى أن الجهاز الإداري للدولة متخم بالموظفين.



وأشار إلي أن الملتقيات التي أقامتها الوزارة ومديرياتها علي مستوي المحافظات حققت نجاحا في الإقبال علي فرص العمل بالقطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصرى، ويعطى للعاملين جميع حقوقهم من تأمين صحي واجتماعي، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة فى إحداث البناء والتنمية.



ولفت "سعفان" إلي أن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة والذى يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي للبطالة التي انخفضت نسبتها في الربع الثاني من العام الحالي إلي 9ر9% من قوة العمل، بعد أن كانت 4ر13% في عام 2014، مرجعا ذلك إلي إنشاء المشروعات القومية.



وخلال الملتقي تقدم بعض المواطنين بعدد من المشاكل التي تخصهم سواء بقطاع التربية والتعليم أو المديريات الأخرى ، ووجه المحافظة المسئولين بالمحافظة بالنظر في هذه الشكاوي وحلها فورا.



** اقتراحات حكومية



واقترح الوزير خلال تفقد الملتقي والمحافظ، على أصحاب الأعمال أن يتم عمل "بوليصة تأمين " لكافة العمال بالشركات والمصانع ، ضد الوفاة وإصابات العمل كنوع من أنواع وسائل جذب العمال للفرص المتوفرة



وأشار إلى أهمية أن يبدأ الشباب بدخول سوق العمل والقبول بمرتبات حدها الأدنى 1500 جنيه في سبيل تكوين خبراتهم واكتساب مهارات اجتماعية وحياتية تؤهلهم للحصول على فرص أفضل في المستقبل.



وأبدى الوزير رفضه الشديد لبعض الوظائف بمرتبات تقل عن 1500 جنيه، مؤكدا أهمية أن يكون المرتب كاف لحياة كريمة للمواطن المصري ومتناسب مع متطلبات العمل .



واستمع الوزير الى بعض طلبات الشركات في تدعيم المدارس المهنية بقسم الطباعة لتأهيل الشباب في هذا المجال.



ووجه الوزير مدير المديرية بالتنسيق مع الشركة لاستخدام مراكز التدريب التابعة لها، لتدريب الشباب على هذه المهنة والتحاقهم بهذه الشركة.



وقال الوزير، إن محافظة الغربية بها تنوع شديد في فرص العمل وأنها متوفرة في الملتقى في مجالات مختلفة ، مشيرا إلى أنه يحرص على التواجد بنفسه مع الشباب لدعمهم وتشجيعهم على دخول سوق العمل .



واستطرد قائلا: إن معايير الاختيار يتم تركها لأصحاب الأعمال بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة.



ودعا جميع الشباب المتقدمين بالتوجه "للقوي العاملة" إذا ما واجهوا أى عقبات في التقديم أو أى اختلاف في التزام الشركات بالشروط التى عرضوها في الملتقى ، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف خفض معدل البطالة بنسبة 1.5% سنويا.