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سيـــاســة

صور|المتحف الكبير يستقبل تمثالين وزنهما 4 أطنان من آثار المسلة

تمثال رمسيس وزنه 3 أطنان
تمثال رمسيس وزنه 3 أطنان
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تمثال رمسيس وزنه 3 أطنان



استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية تمثالين من الجرانيت أحدهما للملك رمسيس الثاني والآخر للإله حورس قادمين من حديقة المسلة بالجزيرة وسط اجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع شرطة السياحة والاثار وشرطة النجدة .

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا ان التمثالين كانا يعرضان بحديقة المسلة منذ عام 1962، حيث تم نقلهم في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من منطقة آثار المطرية الى حديقة مسلة الجزيرة ومكثا فيها قرابه ٥٨ عام.

وقال الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، انه سيتم ايداع التمثالين في معامل ترميم الاثار الثقيلة بالمتحف للبدء الفوري في عمل الفحوص والتحاليل اللازمة واعداد خطة ترميم وصيانة ‏لهما ليدخلوا ضمن سيناريو العرض المتحفى للمتحف ويكونا جاهزين للعرض عند افتتاح المتحف.

وأشار د. توفيق إلى أن تمثال الملك رمسيس هو واحد من اروع التماثيل التى تصور الملك رمسيس الثانى، وهو مصنوع من الجرانيت الاسود و يظهر فيه الملك جالسا على كرسي عليه نقوش باللغة المصرية القديمة وخراطيش تحمل اسم الملك، ويبلغ ابعاد التمثال 80 x 60 سم x 220 ويزن حوالي ثلاثة أطنان.

‏أما عن تمثال الاله حورس فأضاف انه صنع من الجرانيت الوردي ويبلغ أبعاد التمثال 60*120*120، ويزن حوالي 1طن وهو يصور الإله ‏حورس على شكل الصقر.

و قال عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير أن  فريق العمل من المتحف المصري الكبيرقام بالتعاون مع منطقة آثار المطرية والإدارة الهندسية بالهرم باستلام التمثالين، والبدء في اعد اد تقرير مفصل عن الحالة الاثرية لهما.

واكد زيدان على اتباع الأساليب العلمية المتعارف عليها في عملية التغليف حيث تم استخدام طريقهL. Shap لتغليف تمثال الملك رمسيس ,ووضع تمثال الآلهه حورس داخل صندوق خشبي حمولته تصل الى ٣طن ومبطن بالفوم المقوى، وقد استغرقت عملية التغليف يومين, حرصا على اتباع أعلى معدلات الأمان فى تحريك وإنزال التماثيل من على القواعد الخرسانية، ومراعاة ضيق الممرات ‏بحديقة المسلة.




 



 


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