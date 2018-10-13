بني سويف الجديدة تطرح حضانات ووحدة صحية بنظام حق الإنتفاع

محمود زكي

قال المهندس زعزوع سرول، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن الجهاز يستعد لطرح 3 حضانات بالأحياء الرابع والخامس ومنطقة ابني بيتك 2 بالاضافة إلى وحدة صحية بمنطقة إبني بيتك 1 بالمزاد العلني بنظام حق الإنتفاع إذ يقام المزاد بمقر الجهاز غدًا.

وأضاف سرول في تصريحات لـ"المال" أن الوحدات مطروحة بنظام حق الإنتفاع لمدة 7 سنوات، وتطلب كراسة الشروط من مقر الجهاز في موعد غايته المزاد وتبلغ ثمنها ألف جنيه.





وأوضح نائب رئيس الجهاز أنه يتم سداد مبلغ 50000 جنيه تأمين إبتدائي عن كل وحدة سواء حضانة أو الوحدة الصحية موعد غايته يوم المزاد "غدًا".

وأشار إلى أنه عند ترسية المزاد يتم سداد قيمة 10% عن إجمالي قيمة العقد خلال الثلاث سنوات الأولى كتأمين نهائي على أن يتم مراعاة الزيادة السنوية في قيمة العقد.