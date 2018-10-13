وزير قطاع الأعمال: خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل خلال 3 سنوات





وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة





الوزير: ضخ استثمارات ضخمة خاصة في مرحلتي الصباغة والتجهيز





ويوجه بتحسين نظم التكاليف والتسعير.. ووضع خطة تسويقية جديدة





المال - خاصقام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.تفقد الوزير، خلال الزيارة، معرض منتجات الشركة والمصانع في قطاعات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، تابع خلالها سير العمل واستمع إلى شرح حول مراحل الإنتاج المختلفة.وأشاد بمنتجات الشركة وجهود العاملين، مؤكدا على البدء في تنفيذ خطة تطوير شاملة لصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة خلال فترة 3 سنوات بعد تقليص مدتها من 5 سنوات، بدءا من شركات حلج القطن مرورا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز.وأوضح أن خطة التطوير تستهدف رفع الطاقة التشغيلية في الوردية الواحدة وزيادة عدد ورديات العمل بما يرفع الطاقة الإنتاجية للشركة، مشيرا إلى ضخ استثمارات ضخمة بالشركة خاصة في مرحلتي الصباغة والتجهيز.وخلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة الشركة وممثلي العاملين، وجه بضرورة تحسين نظم التكاليف والتسعير للمنتجات، ووضع خطة تسويقية فعالة وفتح أسواق تصديرية جديدة، مع توعية العاملين بأهداف خطة التطوير التي تنعكس إيجابا على أداء الشركة والعاملين.