EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وزير قطاع الأعمال: خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل خلال 3 سنوات
السبت 13 أكتوبر 2018 03:43 م
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
نجاح صناعة الغزل والنسيج تبدا من الفلاح والعامل المدرب
عمومية عمال الغزل والنسيج: خطة لتطوير صناعة الملابس الجاهزة
اعتماد نتائج أعمال الغزل والنسيج بإيرادات 4 مليارات جنيه
قطاع الأعمال: 2.7 مليار جنيه خسائر الغزل والنسيج في 2017
الغزل والنسيج: خطة مع الزراعة لزيادة إنتاج القطن
مذكرة أمام هيئة الاستثمار بمعوقات قطاع الغزل والنسيج
هيئة الاستثمار تجتمع مع رابطة الغزل والنسيج.. الأربعاء
برلماني يتهم الحكومة بتجاهل مشكلات الغزل والنسيج
برلمانى: أوضاع شركات الغزل والنسيج كارثية
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة
الوزير:
ضخ استثمارات ضخمة خاصة في مرحلتي الصباغة والتجهيز
ويوجه بتحسين نظم التكاليف والتسعير.. ووضع خطة تسويقية جديدة
المال - خاص
قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
تفقد الوزير، خلال الزيارة، معرض منتجات الشركة والمصانع في قطاعات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، تابع خلالها سير العمل واستمع إلى شرح حول مراحل الإنتاج المختلفة.
وأشاد بمنتجات الشركة وجهود العاملين، مؤكدا على البدء في تنفيذ خطة تطوير شاملة لصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة خلال فترة 3 سنوات بعد تقليص مدتها من 5 سنوات، بدءا من شركات حلج القطن مرورا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز.
وأوضح أن خطة التطوير تستهدف رفع الطاقة التشغيلية في الوردية الواحدة وزيادة عدد ورديات العمل بما يرفع الطاقة الإنتاجية للشركة، مشيرا إلى ضخ استثمارات ضخمة بالشركة خاصة في مرحلتي الصباغة والتجهيز.
وخلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة الشركة وممثلي العاملين، وجه بضرورة تحسين نظم التكاليف والتسعير للمنتجات، ووضع خطة تسويقية فعالة وفتح أسواق تصديرية جديدة، مع توعية العاملين بأهداف خطة التطوير التي تنعكس إيجابا على أداء الشركة والعاملين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا