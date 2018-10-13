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بنـــوك
أرصدة التخصيم تتجاوز 5 مليارات جنيه
السبت 13 أكتوبر 2018 04:30 م
الرقابة المالية
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أحمد الدسوقي
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن أرصدة نشاط التخصيم ارتفعت إلى أكثر من 5 مليارات جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 4.4 مليار جنيه نهاية يوليو قبل الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 14%.
وأشارت الهيئة في أحدث تقاريرها إلى أن النشاط نجح في إضافة 13 عميلاً جديدا خلال عام، ليرتفع إجمالي عملاء النشاط إلى 285 عميلاً بنهاية يوليو 2018، مقابل 272 عميلاً بنهاية يوليو 2017.
وكان البرلمان قد وافق مؤخراً بشكل نهائي على قانون التخصيم والتأجير التمويلي، الذى يتضمن 84 مادة مقسمة على سبعة أبواب، إضافة إلى مواد الإصدار وعددها أربع، تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادي.
التخصيم
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