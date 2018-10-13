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ثقافة وفنون

عمل درامي جديد لإبراهيم عبد المجيد حول السوشيال ميديا

المنتج محمد حفظي
المنتج محمد حفظي
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المنتج محمد حفظي

أحمد حمدي

أعلنت شركة "فيلم كلينك" و"فيلم فاكتورى" عن شراء حقوق الاستغلال الفنى لرواية "فى كل أسبوع يوم جمعة" للروائى الكبير ابراهيم عبد المجيد.

وعبر المنتجان محمد حفظى وممدوح السبع عن سعادتهم للحصول على حقوق الرواية، خاصة وأنها أحد الأعمال الأدبية الهامة فى السنوات الأخيرة والحاصلة على جائزة ساويرس فرع كبار الكتاب، كما أن عالمها وشخصياتها شديدة الثراء مما ينبئ بعمل فنى مختلف.

كما من المقرر خلال الفترة القادمة الإعلان عن كافة تفاصيل المشروع الفنى فى مؤتمر صحفى كبير بعد الانتهاء من باقى التفاصيل الخاصة بأختيار أبطال العمل . 

من جانبه، عبّر الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد عن سعادته بالتعامل مع المنتج ممدوح السبع والمنتج محمد حفظى لتحويل الرواية إلى عمل فنى.

وقال إن سبب سعادته هو الأرشيف الفنى شديد الاحترام والنجاح لكلاهما واللذان يحرصان فيه على انتقاء أعمالهما بمعايير فنية راقية بعيدا عن المعايير التجارية البحتة التى تسيطر على كثير من الأعمال.

"فى كل اسبوع يوم جمعة" هى الرواية  الحادية عشرة للأديب إبراهيم عبد المجيد وتم اطلاقها عام 2009 وصدر لها العديد من الطبعات من الدار المصرية اللبنانية وترجمت للعديد من اللغات وتحكى الرواية عن جروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى والذى نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة ونكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثير من التفاصيل الانسانية والأجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.

الدراما المصرية
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