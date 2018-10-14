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ثقافة وفنون

أبطال الخلية يحصدون جوائز السينما العربية 2018

النجم أحمد عز
النجم أحمد عز
النجم أحمد عز

أحمد حمدي

فاز أبطال فيلم الخلية بنصيب الأسد في حفل توزيع جوائز السينما العربية لعام 2018 الذي أقيم أمس السبت بحضور نجوم الفن.

وحصل النجم أحمد عز على جائزة أفضل ممثل عن فيلم "الخلية" والنجمة ريهام عبد الغفور على جائزة أفضل ممثلة دور ثان، وأهدى عز الجائزة للشهيد عمر صلاح وزملائه الذين استشهدوا بعد عرض الفيلم في إحدى العمليات الإرهابية في مصر وشارك عمر في أحداث الفيلم الأولى.

كما حصل النجم الشاب محمد ممدوح على جائزة أفضل ممثل دور ثان وسلمها له النجم بيومي فؤاد.

وفاز أيضا المخرج طارق العريان بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "الخلية" وحضرت معه زوجته النجمة أصالة التي قدمت أغنية "شر وخير" في الفيلم .

وكانت هناك منافسة كبيرة بين عز وعمرو سعد عن فيلم "مولانا" وأحمد مجدي عن فيلم "علي معزة" ومحمد سعد عن فيلم "الكنز" لكن حسم أحمد عز المنافسة بفوزه بجاىزة أفضل ممثل لعام 2018.


السينما المصرية
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