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صفحة تامر حسني: حالته غير جيدة وممنوع من الكلام لمدة شهر
السبت 13 أكتوبر 2018 03:11 م
النجم تامر حسني
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أحمد صبرى
قالت الصفحة الرسمية للفنان تامر حسنى على موقع فيسبوك إن حالته الصحية مازالت غير جيدة بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها منذ أسبوع، مؤكدة أنه يعانى من التهاب حاد فى الحنجرة والأحبال الصوتية ونصحه الأطباء بعدم التكلم والغناء لمدة شهر.
وأضافت الصفحة على لسان حسام حسنى شفيقه: مازالت الحاله الصحية للفنان تامر حسني غير جيدة ولكنه والحمد لله حتى الآن لا يحتاج لتدخل جراحي، فهو يعاني الآن من التهاب حاد في الحنجرة والأحبال الصوتية ولازال يحتاج لبعض التحاليل الأخرى لتوضيح ومنع تكرار الوعكه الصحية بهذا الشكل المتكرر.
وأوضح: تلزم فترة علاجه الراحة التامة وعدم الكلام والغناء لمدة شهر مع الإلتزام بجميع تعليمات الأطباء في رحلة العلاج.
وتابعت: هو يشكر كل اللي سأل عنه وكتب له كلمة من القلب وبيشكر كل اللي زاروه وكل جمهوره العظيم اللي مهتم بيه وبيدعيله وبيقول الحمدلله على كل حال.. إن شاء الله هبقى أحسن.
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