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نقل وملاحة
وزير النقل عن طريق اسيوط الغربي: يخفض معدلات الحوادث
السبت 13 أكتوبر 2018 03:53 م
عرفات أثناء الجولة
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عرفات أثناء الجولة
عرفات: تطوير الطريق يساهم في تيسير مرور الشاحنات ومنع الحوادث
المال ـ خاص:
أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه اللواء وائل أمين نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية اليوم السبت، لمتابعة عدد من مشروعات الطرق والكباري التي تنفذها الوزارة، تفقد خلالها أعمال تنفيذ مشروع كوبري تقاطع طريق القاهرة أسيوط الغربي بإجمالي تكلفة 120 مليون جنيه.
وقال عرفات إن هذا الكوبري يتم إنشاؤه وفقا لقياسات الجودة العالية ويبلغ طوله 580 متر وسيكون 3 حارات بكل اتجاه وسيساهم في إحداث سيولة مرورية كبيرة في تقاطع طريقي الفيوم، والقاهرة أسيوط الغربي، والحد من الحوادث، مشيرا إلى أن هذا الكوبري بعد إنشائه سيلغي الدورانات للخلف على طريق القاهرة-الفيوم والتي تتسبب في العديد من الحوادث.
ووجه الوزير بالعمل على مدار الساعة حتى الانتهاء من الطريق في الموعد المحدد في نهاية أبريل 2019.
وتوجه عرفات لتفقد مشروع تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، الذي يدخل ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق ويبلغ طوله 230 كم وتكلفته الإجمالية 4 مليارات جنيه.
وأوضح الوزير خلال الجولة أن هذا المشروع يشمل رفع كفاءة وتوسعة الطريق وإنشاء حارات خدمة للنقل الطريق الجديد ليصبح 6 حارات في كل اتجاه، 3 منها مخصصة لسيارات النقل الثقيل والشاحنات، بينما الـ3 الأخرى لباقي أنواع المركبات، مضيفا أنه يتم عمل الطريق الخاص بالشاحنات في الاتجاه القادم من أسيوط إلى القاهرة بالخرسانة لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد الى القاهرة.
وأشار إلى أن الأنفاق المخصصة للدوران تضم 4 حارات (2حارة بكل اتجاه) لتيسير مرور الشاحنات ومنع وتقليل نسبة الحوادث، لافتا إلى أن هذا الطريق سيكون حرا مثل طرق «القاهرة – الإسكندرية، والقاهرة – السويس، وشبرا – بنها الجديد، والدائري الإقليمي» وسيساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد ووجه بحري.
وتابع عرفات: تمت مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ أعمال الطريق، خاصة في المناطق ذات التربة الطفيلية، والتي تم استبدالها بأخرى رملية قابلة لأعمال الرصف، وانتهى تنفيذ طبقات الأساس والتسوية، ورفع كافة المعوقات التي كانت تواجه أعمال المشروع، وتحويل المرافق واستخراج التصاريح اللازمة له.
النقل
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