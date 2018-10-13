جراف| 32 طرازًا لم تتجاوز مبيعاتها 9 سيارات في 8 أشهر

مسلسل السيارة مبيعات 8 أشهر 1 تويوتا ياريس هاتشباك 9 2 ألفا روميو جوليتا 8 3 هيونداي سوناتا 8 4 كيا كارنيفال 8 5 لاند روفر ديسكفري سبورت 8 6 تويوتا كامري 7 7 لكزس LX570 7 8 بريليانس V5 6 9 لاند روفر ديسكفري الجديدة 6 10 جاجوار XF 5 11 هيونداي i30 4 12 جاجوار F TYPE 4 13 تويوتا راف 4 4 14 ألفا روميو جوليا 3 15 ألفا روميو ستيلفيو 3 16 لاند روفر إيفوك 3 17 ألفا روميو ميتو 2 18 سوزوكي بالينو 2 19 هيونداي هايبرد أيونيك 2 20 رينو لودجي 2 21 جاجوار E-PACE 2 22 هيونداي سولاريس 1 23 بريليانس FSV 1 24 نيسان تيدا هاتشباك 1 25 أوبل إنسيجنيا 1 26 تويوتا أوريس 1 27 جاجوار XE (Prestige ) 1 28 جاجوار XE (R-Sport ) 1 29 جاجوار F TYPE 1 30 أوبل موكا 1 31 سوزوكي فيتارا 1 32 كيا سورنتو 1

• ياريس هاتشباك الوحيدة التي وصلت إلى 9 سيارات• مبيعات 11 طرازًا تتجمد عند سيارة واحدة• سيارتان فقط نصيب 5 طرازات.. وألفا روميو الأكثر ظهورًا ضمن القائمة• هيونداي أيونيك السيارة الهايبرد الوحيدة ضمن القائمة بطرازين فقطأحمد شوقيلم تتجاوز مبيعات 32 طرازًا 9 سيارات فقط خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي؛ ما يعني أن متوسط مبيعاتها الشهرية يقترب من سيارة واحدة أو أقل.تويوتا ياريس- هاشتباك هي الوحيدة ضمن هذه المجموعة التي وصلت بمبيعاتها خلال الشهور الثمانية إلى 9 وحدات فقط في حين باعت 4 طرازات 8 وحدات خلال هذه الفترة؛ فيما باع طرازان 7 سيارات. وباعت سيارتان أخريان 6 وحدات فقط. ويعرض الجدول التالي القائمة كاملة شاملة مبيعات كل سيارة.وتعتبر هيونداي أيونيك السيارة الهايبرد الوحيدة ضمن قائمة الـ 32 سيارة التي لم تتجاوز مبيعاتها 9 وحدات خلال 8 أشهر. وطرحت السيارة من قبل شركة جي بي أوتو غبور في إطار مساعي الشركات للتواجد على خريطة السيارات الهايبرد والكهربائية.وأوضح مصدر بشركة جي بي أوتو غبور وكيل هيونداي أن أسعار السيارة حاليا تقدر بـ 580 ألف جنيه؛ على أن يتم تسليم العملاء الذين يقومون بالحجز في غضون شهر من تاريخ الحجز الذي يتم بدفع 10 آلاف جنيه على أن يتم السداد عند الاستلام.وأوضح أن الشركة تتيح إمكانية شراء السيارة بالكاش او التقسيط عبر دفع 50% من قيمة السيارة وتقسيط الباقي خلال فترة تتراوح بين عام و5 أعوام؛ بدون تأمين على السيارة.