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شركات التأجير التمويلى تبرم عقودًا بقيمة 4.6 مليار جنيه خلال عام
السبت 13 أكتوبر 2018 03:40 م
محمد عمران "حديثة"
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محمد عمران "حديثة" 1
أحمد الدسوقي
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي قيمة العقود التى أبرمتها الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي إلى 4.6 مليار جنيه بنهاية يوليو 2018، فى مقابل 4.1 مليار جنيه بنهاية يوليو 2017، بمعدل زيادة تعدى 500 مليون جنيه خلال عام.
وأشارت الرقابة المالية في أحدث تقاريرها إلى أن إجمالي عدد العقود ارتفع إلى 271 عقداً بنهاية يوليو 2018، مقابل 190 عقداً بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، بمعدل ارتفاع بلغ 43%.
وقالت الهيئة لإن العقارات والأراضي استحوذت على 26 عقداً بقيمة 3.5 مليار جنيه، فى حين استحوذت سيارات النقل على 71 عقداً بقيمة 461 مليون جنيه، والآلات والمعدات على 41 عقداً 188 مليون جنيه، والمعدات الثقيلة على 24 عقدا بقيمة 162 مليون جنيه، وسيارات الملاكي على 91 عقداً 120 مليون جنيه فيما استحوذت الـنشطة الـخرى على باقي العقود بنهاية يوليو 2018.
التأجير التمويلى
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