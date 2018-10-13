أحمد عوض





قفزت مبيعات شيفروليه بنسبة 30% لتصل إلى 6 آلاف و877 سيارة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقابل 5 آلاف و305 وحدات خلال نفس الفترة من العام الماضي.





ووفق الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن ارتفاع مبيعات "أوبترا" بنسبة 45.5% لتسجل 4067 وحدة، مقابل 2794 مركبة، أسهم فى نمو أداء العلامة "شيفروليه" خلال الفترة الماضية.



