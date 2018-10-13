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سيــارات
جراف| أوبترا تدفع مبيعات شيفروليه للنمو 30% خلال 8 أشهر
السبت 13 أكتوبر 2018 08:36 م
طرازات شيفروليه أوبتر
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جراف| أوبترا تدفع مبيعات شيفروليه للنمو 30% خلال 8 أشهر
جراف| أوبترا تدفع مبيعات شيفروليه للنمو 30% خلال 8 أشهر
جراف| أوبترا تدفع مبيعات شيفروليه للنمو 30% خلال 8 أشهر
جراف| أوبترا تدفع مبيعات شيفروليه للنمو 30% خلال 8 أشهر
جراف| أوبترا تدفع مبيعات شيفروليه للنمو 30% خلال 8 أشهر
طرازات شيفروليه أوبتر
أحمد عوض
قفزت مبيعات شيفروليه بنسبة 30% لتصل إلى 6 آلاف و877 سيارة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقابل 5 آلاف و305 وحدات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن ارتفاع مبيعات "أوبترا" بنسبة 45.5% لتسجل 4067 وحدة، مقابل 2794 مركبة، أسهم فى نمو أداء العلامة "شيفروليه" خلال الفترة الماضية.
وأظهر التقرير أن "أوبترا" استحوذت على 59% من مبيعات شيفروليه بعد تمكنها من بيع 4067 وحدة ، تبعتها "لانوس" بحصة 20% مسجلة 1383 سيارة، تلتها "أفيو" بحصة 15% بواقع 1028 مركبة، ثم "إيكونكس" بحصة 5.8% محققة بيع 399 سيارة.
وتتبعت "المال" حركة مبيعات شيفروليه على مدار ثمانى الأشهر الأولى من 2018؛ إذ سجلت أعلى مبيعاتها عند مستوى 954 وحدة خلال يوليو الماضي، فى حين سجلت أدنى مستوياتها بواقع 773 مركبة خلال فبراير الماضي.
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