مينا للتداول تسعى لإضافة الشراء الهامشي بعد زيادة رأس المال

نائب رئيس شركة مينا لتداول الاوراق المالية

شريف عمر



تسعى شركة مينا لتداول الأوراق المالية، لإضافة آليات تداول جديدة وافتتاح فروع للسمسرة، فى أعقاب زيادة رأسمالها بنحو 15 مليون جنيه.



وقال أحمد سمير، نائب رئيس مجلس إدارة مينا، إن الشركة رفعت رأسمالها مؤخراً من 5 إلى 20 مليون جنيه، بزيادة نقدية للمساهمين الرئيسيين، بهدف تعزيز الملاءة المالية، والسير فى اضافة مزيد من آليات التداول مثل الشراء الهامشى، والذى تفضل الشركة تقديمه من أموال المساهمين والابتعاد عن التمويلات البنكية.



يقوم نظام الشراء بالهامش على اقتراض العميل من شركة السمسرة لسداد نسبة من قيمة عملية شراء الأسهم، وفقا لعدة اشتراطات تهدف لضمان توافر ملاءة مالية بالشركة المقرضة، ووفقا لضوابط محددة للتمويل، ويهدف الهامش لزيادة القوة الشرائية للمستثمر بمعنى أنه يمكنه شراء كمية أكبر من الأوراق المالية مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من موارده الذاتية فى فترة لاحقة.



وأشار سمير فى تصريحات لـ"المال" إلى أن الشركة تدرس كل الظروف الحالية للبورصة، والتى تشير الى ايجابيات متوقعة للبورصة، رغم حالة التراجع التى انتابتها بالأسابيع الماضية، متابعاً: كل المؤشرات تؤكد على أهمية التوسع بالشركة واضافة مزيد من الاليات لجذب اكبر قدر من المستثمرين.



واستطرد: خطط التطوير تشمل إضافة مزيد من الفروع سواء بالقاهرة او المحافظات، بجانب تعزيز الملاءة المالية لإضافة آليات تداول كاقتراض الأسهم بغرض البيع "الشورت سيلينج".



واحتلت مينا المركز 101 بين شركات السمسرة خلال العام الماضى، بعد تحقيقها إجمالي قيم تداولات وصلت إلى 237.512 مليون جنيه، وتملك مقرًا رئيسيًا بمنطقة مدينة نصر، وهى مملوكة بالكامل لأسرة أحمد سمير.