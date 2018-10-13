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إعادة التمويل العقارى تضخ قروضا بقيمة 459 مليون جنيه خلال عام
السبت 13 أكتوبر 2018 03:30 م
التمويل العقارى
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التمويل العقارى
أحمد الدسوقي
ضخّت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري قروضا بقيمة 459 مليون جنيه خلال عام، لتسجل 514 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 55 مليون جنيه نهاية يوليو قبل الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 834% وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت الهيئة أعلنت ارتفاع إجمالى نشاط التمويل العقاري الممنوح من قبل الشركات إلى 9.5 مليار جنيه بنهاية يوليو 2018 مقابل 7.9 مليار جنيه نهاية يوليو 2017، لافتة إلى أن إجمالي أرصدة التمويل الحالية لدى الشركات ارتفعت إلى 4.1 مليار جنيه بنهاية يوليو 2018، فى مقابل 3.4 مليار جنيه بنهاية يوليو 2017 .
التمويل العقاري
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