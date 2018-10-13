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تأميـــن
196% زيادة في تعويضات تأمين الممتلكات وفاتورة السوق تتجاوز 1.5 مليار جنيه
السبت 13 أكتوبر 2018 02:45 م
المستشار رضا عبد المعطي-تعويضات ومطالبات سوق التأمين في يوليو 2018
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المستشار رضا عبد المعطي-تعويضات ومطالبات سوق التأمين في يوليو 2018
كتب-
ماهر أبو الفضل
:
قفزت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة لسوق التأمين في يوليو الماضي لتتجاوز 1.5 مليار جنيه، مقابل 860 مليون جنيه إجمالي الفاتورة المسددة في الشهر المقابل من العام الماضي 2017 ، بنسبة زيادة تصل الي 74%.
وتوزعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة بسوق التأمين في يوليو الماضي – وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية- بواقع 925.4 مليون جنيه لشركات الممتلكات مقابل 613.9 مليون جنيه إجمالي المطالبات المسددة لتأمينات الحياة.
ومن المعروف ان الاموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء نتيجة تحقق الخطر تسمي بالتعويضات، فيما تسمي الأموال التي تسددها شركات التأمين في نشاط الحياة للعملاء بالمطالبات.
وفي مؤشر دراماتيكي قفزت معدلات الزيادة بالتعويضات التي سددتها شركات تأمين الممتلكات بنسبة 196% في يوليو الماضي، لتصل الي 925.4 مليون جنيه ، مقابل 312.6 مليون جنيه مسددة في الشهر المقابل من العام الماضي 2017 ، بزيادة قيمتها 612.8 مليون جنيه.
فيما شهدت المطالبات المسددة من شركات تأمينات الحياة زيادة طفيفة لاتتجداوز نسبتها 11% لتصل الي 613.9 مليون جنيه مقابل 548.7 مليون جنيه خلال شهري المقارنة ، بزيادة قيمتها 65.2 مليون جنيه.
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