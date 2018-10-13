بلاغ يطالب بإزالة أسماء حسن البنا وسيد قطب من شوارع البحيرة





تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من أحد المحامين ضد وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة بصفتهما، يتهمهما فيه بمخالفة قواعد ومقتضيات العمل بعدم تفيعل قرار تغير أسماء شارعى حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، وسيد قطب، المنظر الأول للإرهاب فى العصر الحديث، وذلك بمحافظة البحيرة.ذكر البلاغ االذى تقدم به أيمن محفوظ المحامى انه لاحظ في بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين من محافظة البحيرة أن محل اقامتهم بأسماء شوارع تحمل اسم «سيد قطب»، و«الشهيد حسن البنا»، على الرغم كون الأول مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، والثانى يعتبر المنظر الأول للإرهاب وثقافة الإغتيال فى العصر الحديث.طالب البلاغ بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقهم، وفتح تحقيق عاجل وموسع لعدم تفعيل قرار إزالة أسماء الشوارع من محافظة البحيرة.واضاف البلاغ في شوارع رئيسية بمدينة دمنهور بالبحيرة تجد أسماء هذه الشوارع، الأمر الذى يخالف نهج الدولة في محاربة كل ماهو إخواني وأحكام القضاء الصادره بإعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية, وقال أنه بالبحث وجد أن هناك قرار للمحافظ بتغير أسماء تلك الشوارع ,ولكنه قرار من سراب لم تلتزم به المحافظة ولا مصلحة الأحوال المدنية أو الشهر العقاري، ومازالت تلك الشوارع تجمل أسماء أقطاب جماعة الإخوان المحظورة.