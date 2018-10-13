وزارة التجارة تشارك في فعاليات المنتدى الثانى للخدمة المهنية

الأكاديمية المهنية للمعلمين تنظم مؤتمر نظم التعليم ومجتمع المعرفةالأكاديمية المهنية للمعلمين تنظم مؤ

محمد ريحان



شاركت وزارة التجارة والصناعة صباح اليوم السبت فى المنتدى الثانى للخدمة المهنية والذى نظمته اللجنة المهنية بمنطقة روتارى 2451 بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى (tvet) وذلك تحت عنوان "التدريب المهنى ... محرك التنمية الاقتصادية".



وشارك فى المنتدى عدد من ممثلي الوزارات المعنية والمؤسسات التعليمية المحلية والدولية، ومثل وفد وزارة التجارة والصناعة الدكتورة داليا سالم مساعد الوزير للتعاون الدولى والمشروعات التنموية، والمهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومثل وفد وزارة التعليم والتعليم الفنى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير إلى جانب مشاركة أعضاء نوادى الروتارى فى مصر والعديد من الجهات المانحة وشركات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المهتمة بقطاع التعليم الفنى والتدريب المهني.



أكد المهندس حسام فريد، مستشار الوزير للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كلمته، حرص الوزارة على إيجاد عمالة فنية مدربة لتلبية إحتياجات القطاع الصناعى وكافة القطاعات الإنتاجية، لأن العامل الماهر يمثل ركيزة أساسية فى خطة التنمية الصناعية المستهدفة وخطط التنمية المستدامة للإقتصاد المصري، مشيراً إلى سعي الوزارة لإيجاد منظومة موحدة تشمل كافة الكيانات الداعمة لفكر التعليم الفنى والتدريب المهنى بما يحقق أهداف وتوجهات الدولة نحو توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.



وأشار إلى أن حركة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً وبصفة خاصة فى المشروعات القومية والمشروعات الصناعية تتطلب العمل على توفير برامج تدريب متقدمة لإعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة وفقاً لمتطلبات سوق العمل، لافتاً إلى هناك العديد من القطاعات الصناعية التي تشكو من عدم توافر العمالة اللازمة وذلك على الرغم من وجود أعداد ليست بالقليلة بين الشاب لا تعمل .



ولفت إلى حرص الوزارة على دعم كافة المبادرات سواء من القطاع الخاص أو المجتمع المدنى والهادفة إلى تغيير الصورة الذهنية للعامل الفنى ، مشيداً فى هذا الإطار بالدور الإيجابى الذى يلعبه برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى (tvet) فى تنفيذ هذا الهدف.



كما ألقت شروق زيدان، المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى (tvet)، كلمة أكدت خلالها دور البرنامج فى نشر ثقافة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على لعب دور فعال فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، مشيرةً إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً بين كافة الجهات المعنية للعمل فى إطار منظومة موحدة بإعتبار أن هذا البرنامج أحد البرامج القومية التي تخدم الاقتصاد المصرى بصفة عامة.



وأوضح المهندس عبدالحميد العوا، محافظ منطقة الروتارى 2451، أن إقامة هذا المنتدى تأتى فى إطار حرص منطقة الروتارى على القيام بدورها الرئيسى فى خدمة المجتمع المدني، لافتا إلى أن التعليم الفنى والتدريب المهنى يمثل أحد أهم المحاور الرئيسية لتنمية مهارات الشباب ومن ثم إعدادهم لتحقيق متطلبات سوق العمل.



وأشار إلى أن جلسات المنتدى قد إستعرضت جهود عدد من الجهات المعنية بالتعليم الفنى والتدريب المهنى سواء الحكومية أو القطاع الخاص، وتم إلقاء الضوء على الجهود المبولة لتضمين ذوى الإعاقة فى برامج التدريب الفنى والمهنى لمساعدتهم فى إيجاد فرص عمل لهم.

