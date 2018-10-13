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الرقابة المالية: قروض التمويل العقارى ارتفعت إلى 9.5 مليار جنيه
السبت 13 أكتوبر 2018 02:50 م
الرقابة المالية
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الرقابة المالية
أحمد الدسوقى
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن إجمالي نشاط التمويل العقاري الممنوح من قبل الشركات ارتفع إلى 9.5 مليار جنيه بنهاية يوليو 2018 مقابل 7.9 مليار جنيه نهاية يوليو 2017.
وأشارت الهيئة فى أحدث تقرير صادر عنها إلى أن إجمالي أرصدة التمويل الحالية لدى الشركات ارتفعت إلى 4.1 مليار جنيه بنهاية يوليو 2018 فى مقابل 3.4 مليار جنيه بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
واضافت أن عدد العقود التى أبرمها المستثمرون ارتفعت إلى 49 ألف عقد منذ بدء النشاط حتى نهاية يوليو 2018، مقابل 43 ألف عقد نهاية يوليو 2017.
التمويل العقاري
قانون التمويل العقاري
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