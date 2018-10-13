صلاح ينشر صورة من مباراة سوازيلاند ثم يحذفها.. تعرف على السبب





على المصرىنشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر لكرة القدم، ونادى ليفربول الإنجليزى، صورة عبر صفحته على موقع التواصل "تويتر"، من مباراة الفراعنة أمس الجمعة، أمام سوازيلاند، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم "الكاميرون 2019"، قبل أن يحذفها بعدها بقليل.ونشر الهداف التاريخى لمصر فى التصفيات، صورة له برفقه الطفل حامل الإعلام قبل بداية اللقاء، الذى انتهى بفوز الفراعنة 4-1، وسجل صلاح الهدف الرابع من ضربة ركنية، وضعها مباشرة فى المرمى، مخادعا حارس سوازيلاند.وأيقن اللاعب فور نشر الصورة على صفحته الخاصة بـ"تويتر"، أنها ستضعه فى أزمة مع شركة فودافون العالمية المتعاقد معها، لأنها تحتوى على شعار شركة we المصرية، ليقوم اللاعب بحذف الصورة من على بروفايله.وقام صلاح بنشر الصورة مرة أخرة، بعدما قام بإخفاء شعار الشركة الراعية لمنتخب مصر "we"، المتواجد على قميص صبى الملاعب الذى يحمل علم مصر، بالإضافة لـ"السويت شيرت"، الذى يحمل شعار الشركة، وإخفاء عدد من إعلانات رعاة المنتخب.ودخل الدولى المصرى، في خلاف مع الاتحاد المصري لكرة القدم، في أبريل الماضي، على خلفية استخدام صورته في لوحات إعلانية وعلى الطائرة التابعة للمنتخب بعد التأهل لمونديال روسيا، مما سبب له أزمة بسبب تعاقده له مع شركة فودافون العالمية.واعتبر اتحاد الكرة أن بعض طلبات اللاعب ووكيله الكولومبى من أصل لبنانى رامى عباس، تمييزية وغير منطقية، وهو الأمر غير المسموح به داخل صفوف المنتخب، لتمييز لاعب عن الآخرين، كما أن مخاطبات وكيله التى أرسلها على بريد إلكتروني خاص برئيس الاتحاد، وليس بالطرق الرسمية، فى فترة عيد الأضحى الماضى، تضمنت إهانة كبيرة وغير مقبولة على الإطلاق في صياغتها وتفاصيلها.يشار إلى أن ملخص طلبات صلاح الجديدة، تتعلق مجددا باستغلال الحقوق الخاصة باللاعب وتعاقداته الشخصية، وتعارضها مع تعاقدات المنتخب، وضمان ألا يتكرر ذلك الأمر.