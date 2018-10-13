موانئ بورسعيد تستقبل 6 سفن حاويات وبضائع

فنار بورسعيد



امانى العزازي



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع العامه بموانئ بورسعيد اليوم السبت 6 سفن.



فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 2 سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 1 سفينة.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد علي الارصفه 2 سفينة. كما سجل الميناء دخول 2 سفينة بضائع عامه ومتواجد علي الأرصفه 2 سفينة.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.