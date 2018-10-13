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نقل وملاحة
موانئ بورسعيد تستقبل 6 سفن حاويات وبضائع
السبت 13 أكتوبر 2018 02:32 م
فنار بورسعيد
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فنار بورسعيد
امانى العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع العامه بموانئ بورسعيد اليوم السبت 6 سفن.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 2 سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 1 سفينة.
أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد علي الارصفه 2 سفينة. كما سجل الميناء دخول 2 سفينة بضائع عامه ومتواجد علي الأرصفه 2 سفينة.
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
موانئ بورسعيد
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