مزيج برنت

خالد بدر الدين:



تراجعت أسعار عقود خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في ديسمبر بأكثر من 4.4%، خلال الأسبوع الماضى لتنزل إلى حوالى 80.4 دولار للبرميل فى أول هبوط أسبوعي منذ 5 أسابيع.



وذكرت وكالة رويترز، أن أسعار عقود الخام الأمريكي انخفضت أيضا بأكثر من 4% لتهبط إلى حوالى 71.3% فى أول خسارة منذ بداية سبتمبر الماضى، بعد أن أعلنت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أن أسواق النفط يبدو أنها تتلقى إمدادات كافية الآن بعد زيادة كبيرة في الإنتاج في الشهور الستة الماضية، كما قلصت توقعها لنمو الطلب العالمي على الخام للعام الحالي والعام القادم.



وكانت أسعار البترول، صعدت خلال الأسبوع السابق بأكثر من 1.4% لبرميل مزيج برنت القياسى ليزداد إلى أكثر من 84 دولارا، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ 4 أربع سنوات، كما أنهت أسعار عقود الخام الأمريكي الأسبوع السابق على مكاسب 1.3%، لتبلغ عند التسوية 74.34 دولار للبرميل، وذلك قبل شهر من سريان العقوبات الأمريكية على صادرات إيران من البترول.



وكان المحللون يتوقعون انخفاض الأسعار خلال الأسبوع الذى انتهى أمس، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستزيدان الإنتاج للتعويض عن جزء على الأقل من النقص في الإمدادات من إيران - ثالث أكبر منتح في منظمة أوبك- بسبب العقوبات التي سيبدأ سريانها في الرابع من نوفمبر المقبل.