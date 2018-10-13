الأهلى يبدأ استعداده لوفاق سطيف اليوم





على المصرىيستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب "مختار التتش"، بمقر النادى بالجزيرة، استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، المقرر لها 23 أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، عقب مواجهة الترسانة يوم الأربعاء الماضى، في إطار منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، والتي حسمها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل لدور الـ 16، لملاقاة بيراميدز.ويغيب عن مران الأهلي، مجموعة اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الوطني، والذي يستعد للمواجهة الثانية أمام سوازيلاند التي تقام يوم 16 أكتوبر المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، بالإضافة للاعبى المنتخب الأوليمبى، المتواجدين فى الإمارات، لخوض مباراتين وديتين، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا، التى تقام بالقاهرة فى نوفمبر 2019، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 في طوكيومن جانبه، قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق، إن الجهاز الفني، يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة خلال فترة توقف الدوري؛ من أجل تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة، وأيضا بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي الفترة الماضية، من أجل إعلان جاهزية الجميع للمرحلة المقبلة.وأضاف إن فترة التوقف فرصة مناسبة للاطمئنان على حالة المصابين، وهم حسام عاشور وسعد الدين سمير وصلاح محسن وأحمد فتحي، وتجهيزهم للمرحلة القادمة، التي تشهد العديد من المنافسات القوية والمهمة على كافة الأصعدة.وأوضح يوسف، إنه تقرر خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف، استعدادا لمواجهة سطيف، وإن هناك اتصالات مع عدد من الأندية لاختيار أحدها لخوض تلك المباراة الودية ، ويهدف الجهاز الفني تجهيز جميع اللاعبين.وأشار المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، إلى إنه تقرر أن يرافق الثنائي المغربي وليد أزارو، والمالي ساليف كوليبالي، بعثة الفريق في رحلة الجزائر، والمحدد لها 21 أكتوبر الجاري، استعدادا للمواجهة، يوم 23 من الشهر ذاته.وأكمل أن اللاعبينِ سيعودان للقاهرة؛ للانتظام في تدريبات الفريق، والسفر مع البعثة إلى الجزائر، بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في تصفيات أمم إفريقيا 2019، حيث يجري التنسيق معهما لتحديد موعد عودتهما إلى القاهرة.وانضم المغربي وليد أزارو، إلى معسكر منتخب بلاده؛ لخوض مباراتي جزر القمر، في حين يتواجد كوليبالي مع منتخب مالي، لخوض مباراتي بوروندي في تصفيات الكاميرون 2019.وعلى صعيد الإصابات، أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن كافة الأمور الخاصة بعلاج و تأهيل التونسى علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، تسير بشكل طيب بعد الوقوف على الطريقة النهائية لعلاج اللاعب، واستبعاد فكرة التدخل الجراحي لعلاجه من الإصابة بالتمزق في العضلة الضامة.وأردف أن اللاعب يبدأ اليوم السبت، برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق، بعد عودته من بلاده عقب الخضوع للفحص الطبي تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب تونس، والذي أتفق مع نظيره في الأهلي، وأيضا مع الرأي الطبي الذي تم الحصول عليه من الأطباء الألمان الذين اطلعوا على الفحوصات الطبية ونتائج الأشعة التي خضع لها اللاعب في القاهرة قبل سفره إلى تونس، والتي استبعدت فكرة التدخل الجراحي والاعتماد على التدريبات التأهيلية والعلاجية.وقال طبيب الأهلي، أن طريقة علاج اللاعب، ستعتمد على حقنه بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الحقن، التي تساعد على تجديد نشاط العضلة الضامة، مع إخضاعه لبرنامج تأهيلي محدد لتجهيزه للعودة للتدريبات، بعد تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الضامة في نهاية مباراة وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.وأشار إلى أن الجهاز الطبي بالنادي، كان حريصا على الوصول إلى أفضل طريقة ممكنة لعلاج اللاعب من الإصابة، ومن ثم لم يتسرع في إعلان الطريقة النهائية لعلاجه، إلا بعد إخضاعه لفحوصات طبية شاملة في القاهرة، مع الحصول على رأي عدد من الأطباء الألمان، بعد اطلاعهم على كافة الأشعة التي خضع لها اللاعب، وأيضا بعد التنسيق مع الجهاز الطبي في المنتخب التونسي والذي أكد نفس التشخيص، وتم الاتفاق على استبعاد فكرة التدخل الجراحي.فيما يعود النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، إلى القاهرة غدا الأحد، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني، بالسفر إلى بلاده للاطمئنان على أسرته، علما بأن اللاعب يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بنجاح، للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة، والتي تعرض لها في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.