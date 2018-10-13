دواء جديد يعالج العقم بالامتصاص السريع

أدوية حديثة لعلاج العقم

ياسمين فواز



أكد الدكتور بهجت مطاوع أستاذ طب الذكورة و العقم بالقصر العيني أن الأدوية المصنعة بطريقة odf تتمتع بالتكنولوجي الجديدة عن الأقراص والحقن , و أنها أكثر فعالية من غيرها لأنها تمتص سريعا و عن طريق شعيرات اللسان و تجرى في الدم سريعا .



و أوضح أن هناك مجموعة من الأصناف الدوائية بالسوق المصري متطورة جدا و تعالج كثير من الأمراض و تتميز بأنها سريعة الامتصاص عن طريق اللسان .



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمدينة العالمين الجديدة حول أهمية التطور في صناعة الدواء ,و طرح مجموعة جديدة من الأدوية تعالج مختلف الأمراض بطريقة سهلة و بسيطة و حضره أكثر من 150 من كبار أساتذة الطب في مصر من مختلف التخصصات.



وقال بأن مرور مستحضرات ODF بمراحل متعددة وجد أنها أقوى بكثير من الأقراص والحقن, لأنها لا تمر بالدورة الدموية الكبدية، و الأقراص الفموية تمر بها مما يفقدها %60 من قوتها أو قدرتها.



وأضاف بأن إنتاج مستحضرات كثيرة من هذه التكنولوجيا المتطورة لمختلف الأمراض هو تيسير على المرضى للتعاطى مع العلاج بسهولة و في اى مكان دون نسيان جرعة مما يعزز فرص الشفاء .



