أحمد عاشورأظهر نتائج استطلاع رأي على عينة من 3953 موظفاً بشأن مقترح تقليص عدد أيام العمل ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، رفض 67.4% من الموظفين للمقترح، بينما رفض 86% من المحافظات والوزارات للمقترح.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للكشف عن نتائج دراسة تقليص أيام العمل.وأظهرت الدراسة مشكلات وخلافات أسرية كالطلاق والزيادة السكانية بل والانخراط في جماعات إرهابية.