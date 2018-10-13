جراف| مبيعات أكثر 10 سيارات رواجًا في مصر

نيو صني

أحمد شوقي



تصدرت نيسان صني قائمة أكثر 10 سيارات رواجًا (مبيعا) في مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بمبيعات وصلت إلى 8619 وحدة.



وتتراوح أسعار السيارة ما بين 219 و241 ألف جنيه.



ويوضح الرسم التالي أسعار أكثر 10 سيارات مبيعا في السوق المحلية.



