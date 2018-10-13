مستند| نتائج دراسة تقليص ساعات العمل.. الطلاق والإرهاب أبرز المخاوف

احمد عاشورانتهت دراسة مقترح تقليص عدد ساعات العمل إلى وجود صعوبات لتطبيق تلك المنظومة تشمل أبعاد اجتماعية واقتصادية وإدارية وتشريعية خاصة التخوف من المشكلات الاجتماعية مثل زيادة معدلات الطلاق والانخراط في جماعات إرهابية.وأظهرت الدراسة أن المقترح لن يكون له جدوي اقتصادية، حيث إنه لن ينتج عنه أي توفير في استهلاك المياه والكهرباء بعد الدراسة التي قامت بها وزارة الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.ويتعارض المقترح مع العديد من التشريعات وقوانيين العمل خاصة فيما يتعلق بالأجر المكمل ونظام الإجازات والحوافز والتعويضات.وأظهرت أن المقترح سيخل بمنظومة الأجور والخدمة المقدمة للمواطنين.فيما يلي مرفق نتائج الدراسة