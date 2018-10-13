EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
مستند| نتائج دراسة تقليص ساعات العمل.. الطلاق والإرهاب أبرز المخاوف
السبت 13 أكتوبر 2018 02:02 م
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس وزراء مصر
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
التنظيم والإدارة يكشف حقيقة رفض تقليص ساعات العمل
وزير لـ "المال": تقليص ساعات العمل يصلح للجهات غير المتعاملة مع الجمهور
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس وزراء مصر
احمد عاشور
انتهت دراسة مقترح تقليص عدد ساعات العمل إلى وجود صعوبات لتطبيق تلك المنظومة تشمل أبعاد اجتماعية واقتصادية وإدارية وتشريعية خاصة التخوف من المشكلات الاجتماعية مثل زيادة معدلات الطلاق والانخراط في جماعات إرهابية.
وأظهرت الدراسة أن المقترح لن يكون له جدوي اقتصادية، حيث إنه لن ينتج عنه أي توفير في استهلاك المياه والكهرباء بعد الدراسة التي قامت بها وزارة الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويتعارض المقترح مع العديد من التشريعات وقوانيين العمل خاصة فيما يتعلق بالأجر المكمل ونظام الإجازات والحوافز والتعويضات.
وأظهرت أن المقترح سيخل بمنظومة الأجور والخدمة المقدمة للمواطنين.
فيما يلي مرفق نتائج الدراسة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا