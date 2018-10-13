رغم تراجع المبيعات.. أسعار العقارات تسجل إرتفاعًا خلال الفترة الماضية

وحدات سكنية



شهدت أسعار الوحدات السكنية زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية رغم الانكماش في حركة البيع وذلك في عدد من المناطق، وقال عدد من المسوقين العقاريين إن هناك إرتفاع في أسعار الوحدات السكنية في مدينة القاهرة الجديدة بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% بحد أقصى خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن منطقة أكتوبر شهدت زيادة بنسبة أكبر في الأسعار والتي تتراوح بين 10% إلى 20% بحد أقصى.



وقال شريف فوزي، رئيس شركة يونايتد بروكرز، إن هناك إرتفاع بشكل عام في أسعار العقارات بين 5% إلى 20% وذلك في عدد من المناطق أبرزها القاهرة الكبرى والعاصمة الجديدة والمستقبل سيتي مرورًا بـ6 أكتوبر.



وتوقع أن ترتفع حركة البيع مرة أخرى خلال الفترة القادمة وبداية من الشهر الحالي وذلك لإنتهاء آجال تلك الشهادات وكذلك كون العقارات هو القطاع الأكثر عائد من بين جميع القطاعات.



ولفت إلى أن المنتجات العقارية الجديدة التي تم طرحها خلال الفترة الحالي تشهد إقبالا كبيرًا من جانب الأفراد، مشيرًا إلى أن العملاء كانوا بحاجة لمثل تلك المنتجات الجديدة وخير مثال على ذلك حجم المبيعات التي المسجلة لصالح أبراج العلمين الجديدة بالإضافة إلى حصول شركة الحكير على أول ترخيص لبناء برجين بمدينة الشيخ زايد بعدد طوابق 20 طابق لكل برج والتي يتجاوز فيها سعر المتر 20 ألف جنيه.



و قال أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزي للتسويق العقاري، إن الثلاث أشهر الماضية شهدت حالة من تراجع في حجم الطلب على الوحدات السكنية وذلك خلال بداية من شهر إبريل ولكن ليس بالصورة الكبيرة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع السكني إعادة الطلب عليه من بداية الشهر الحالي.



وأوضح سليم أن هناك عدة أسباب في تراجع الطلب على الوحدات السكنية وذلك نتيجة زيادة الطلب على الوحدات المصيفية وذلك بداية من شهر إبريل الماضي، مؤكدا أن مبيعات الوحدات السكنية بدأت في العودة العودة تدريجيًا خلال الفترة الحالي.



وتابع: برغم التراجع في الطلب على الوحدات العقارية خلال الفترة الأخيرة إلا أنه يظل الأمر طبيعي نتيجة كم المشروعات الكبيرة المطروحة وهي التي أدت إلى بطيء لدى العميل في اتخاذ قرار الشراء.



وأردف أن منطقة أكتوبر والمدينة السياحية شهدت إرتفاعًا في أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% وهناك بعض المناطق التي إرتفع بها الأسعار إلى حوالي 20% مثل حدائق أكتوبر مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات زيادة بنسبة 30% بنهاية العام الحالي.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة بريكزي للتسويق العقاري أن هناك زيادة في حجم المبيعات العقارية في منطقة أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% إذ ما تم مقارنتها بالعام الماضي، لافتا إلى أن شركته نجحت في بيع أكثر من ألف وحدة سكنية خلال 6 أشهر وبحجم مبيعات تجاوز 2 مليار جنيه.



في السياق ذاته، قال محمد كامل مدير الاستشارات العقارية بشركة هومرز للتسويق العقاري، إن أسعار العقارات بالقاهرة الجديدة شهدت إرتفاعًا خلال الفترة الماضية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10%، مبينا أن الزيادة طبيعية وتتماشى مع السوق العقاري بالمنطقة.



وأوضح كامل أن أسعار المتر السكني في القاهرة الجديدة يتراوح بين 14 ألف جنيه إلى24 ألف جنيه في بعض المشروعات السكنية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أغلب المشروعات السكنية بالقاهرة الجديدة يتم تسليم وحداتها نصف تشطيب بخلاف مشروعات قليلة يتم تسليم وحداتها كاملة التشطيب والتي تجاوز 20 ألف جنيه سعر المتر.



وأشار إلى أن بلأسعار المتر السكني لمشروع ليك فيو ريزدنس، أحد مشروعات شركة عماد الحاذق تراوحت بين 22 و24 ألف جنيه نصف تشطيب، وتعد تلك المرحلة هي المرحلة الأخيرة بالمشروع. كاشفا أن أسعار المتر السكني بمشروع فيفت سكوير والذي يقع بمدينة القاهرة الجديدة بين 16 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه كامل التشطيب.



ولفت إلى أن المشروعات بالساحل الشمالي بالنسبة للمشروعات الجديدة شهدت إرتفاعًا في الأسعار فعلى سبيل المثال نجد أن مشروع ماونتن فيو إرتفع بها أسعار الوحدة بنسبة 10% منذ بداية طرح المشروع للبيع وكذلك شركة إنرشيا رفعت أسعار الوحدة أيضًا بنسبة 10% وهي أعلى الزيادات في الطروحات الجديدة للمشروعات.