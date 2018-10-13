فوربس تختارen2l كأفضل تطبيق سيارات بقائمة أقوى 100 شركة بالشرق الأوسط

تطبيق EN2L



المال- خاص



تصدر تطبيق En2l قائمة الشركات المصرية بقائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" والتي أصدرتها أول أمس حول أقوى وأكثر الشركات الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وكشفت "فوربس" عن قائمة "أقوى 100 شركة ناشئة في الشرق الأوسط 2018" التي تبرز الشركات التي نجحت في ابتكار نماذج أعمال تساعد على تخطي العقبات التي قد تواجه بيئة الأعمال، وكانت الأكثر جمعا للتمويلات من المستثمرين إذ تواجدت في هذه القائمة 5 شركات أردنية؛ وفق بيان صادر اليوم عن الشركة صاحبة تطبيق انقل En2l .

وذكرت فوربس أن الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنمو بوتيرة سريعة، بالتزامن مع إقبال المستثمرين على تمويل أفكار استثمارية مبتكرة.



وخلال هذا العام نجحت كثير من شركات المنطقة في جمع تمويلات جديدة من مستثمرين محليين وأجانب، ممن أظهروا اهتماما بخدمات الشركات مثل إصلاح أنظمة النقل، وتسهيل المدفوعات، وتقديم النصائح والاستشارات الاستثمارية عبر الإنترنت، وتسهيل عملية اختيار أنظمة التأمين الملائمة.



من جانبه أعرب الرئيس المؤسس لـ«انقل » أحمد صبري درويش، عن سعادته بتصدر «انقل» قائمة الشركات المصرية والمركز 57 ضمن أفضل 100 شركة بقائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" ,كأقوى وأكثر الشركات الريادية الواعدة الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغم أن بدء نشاط الشركة في السوق المصري لم يتخطى العامين وهو ما يعد إنجازا ونجاحا كبيرا لـ«انقل».



وأضاف في تصريحات صحفية، إن إحتلال مؤسسة "انقل"صدارة الشركات المصرية يعد نقلة هامة للشركات المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجيستية بمجال النقل والشحن عبر تطبيقها الإلكتروني «EN2L » منصتي آبل وأندرويد .



وأوضح «درويش» أن «انقل»تعتزم التوسع في حجم أعمالها للمحافظة على مستوى النجاح الذي حققته في أقل من عامين، بزيادة حجم أعمالها بالسوق المصري إلى 5 مليون دولار العام بالشراكة والتعاون مع صناديق إقليمية، وذلك لزيادة حجم أسطول النقل.